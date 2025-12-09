DECLARACIONES
Víctor Muñoz: ''Tanto la afición como el equipo se merecían una victoria'' 

Euskaraz irakurri: Iñigo Argibide Osasunako jokalariaren adierazpenak, Levanteren aurkako garaipenaren ostean.
El jugador de Osasuna Víctor Muñoz marcó el primero de los dos goles que dieron la victoria al conjunto navarro. Así ha analizado el encuentro el futbolista catalán.

