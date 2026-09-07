2ª jornada
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El Eibar suma un excelente punto en casa del Real Madrid (0-0)

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Eibar, jokalariak, elkarrekin, ospakizuna
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eibarrek puntu bikaina eskuratu du Real Madrilen etxean (0-0)
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Última actualización

Las de Iñaki Goikoetxea, de esta forma, ya tienen cuatro puntos, después de dos jornadas de la Liga F Moeve. En el Alfredo Di Stéfano, este domingo, el Eibar ha llevado a cabo un gran esfuerzo, que ha dado como resultado el premio del empate.

Fútbol Mujeres deportistas Real Madrid Liga F Moeve SD Eibar

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