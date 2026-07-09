El Eibar ficha a Imanol García de Albéniz, hasta 2029

El Eibar ha fichado al lateral izquierdo Imanol García de Albéniz, hasta el final de la temporada 2028-2029, según ha anunciado este jueves el club guipuzcoano. El defensa ya perteneció, como cedido por el Athletic, al Eibar, en la temporada 2022-2023, y ahora llega al Eibar desde el Sparta Praga, si bien ha jugado en la temporada 2025-2026 en el Andorra, de LaLiga Hypermotion.

Imanol, de 26 años, es, a juicio de su nuevo equipo, “una nueva apuesta del Eibar por incorporar a un jugador que ya conoce el vestuario, el entorno y la exigencia del club, factores que facilitarán su rápida adaptación y refuerzan la apuesta por un modelo basado en la continuidad, el trabajo en equipo y el crecimiento compartido".

En la temporada 2022-2023, el futbolista vizcaíno se alineó, con el Eibar, en 31 partidos, 29 de Liga y dos de Copa del Rey.