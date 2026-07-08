Hodei Arrillaga renueva con el Eibar hasta 2029

Hodei Arrillaga ha renovado su contrato con SD Eibar hasta 2029. El mutrikuarra llegó a la cantera en 2016 y desde entonces ha pasado por todos los equipos hasta que llegó al primero. Completando así “toda su formación”.

El lateral izquierdo fue avanzando en la cantera hasta incorporarse al CD Vitoria en la temporada 2022-2023, en el actual Eibar B. El club armero ha destacado el “importante papel” que desempeñó el jugador en el camino que el equipo emprendió hacia la Segunda Federación.

Debutó con el primer equipo en el verano de 2024, en LaLiga Hypermotion, en el partido contra el CD Castellón. El Eibar ha señalado que el futbolista de casa “forma parte de la dinámica del primer equipo” y que es un claro ejemplo del “trabajo de cantera y del compromiso de los jugadores que crecen dentro de la familia armera”.