Hodei Arrillaga renueva con el Eibar hasta 2029
Formado en la cantera eibarresa, el lateral izquierdo ha prolongado su vinculación con el club tras completar el recorrido desde las categorías inferiores hasta el primer equipo.
Hodei Arrillaga ha renovado su contrato con SD Eibar hasta 2029. El mutrikuarra llegó a la cantera en 2016 y desde entonces ha pasado por todos los equipos hasta que llegó al primero. Completando así “toda su formación”.
El lateral izquierdo fue avanzando en la cantera hasta incorporarse al CD Vitoria en la temporada 2022-2023, en el actual Eibar B. El club armero ha destacado el “importante papel” que desempeñó el jugador en el camino que el equipo emprendió hacia la Segunda Federación.
Debutó con el primer equipo en el verano de 2024, en LaLiga Hypermotion, en el partido contra el CD Castellón. El Eibar ha señalado que el futbolista de casa “forma parte de la dinámica del primer equipo” y que es un claro ejemplo del “trabajo de cantera y del compromiso de los jugadores que crecen dentro de la familia armera”.
Te puede interesar
El EIbar anuncia la renovación de Luis López hasta 2029
El guardameta murciano llegó al conjunto armero en junio de 2025 procedente del Mirandés y esta última temporada ha jugado los tres partidos de Copa del Rey, cuajando grandes actuaciones.
El Eibar presenta a Jokin Aranbarri, su nuevo entrenador: “La verdad es que el equipo me gusta mucho”
El técnico ha hablado emocionado, en Ipurua, en su presentación oficial como máximo responsable del primer equipo del club armero. Aranbarri se ha mostrado muy ilusionado, al asumir el reto.
Jesús Crespo, “Pejiño", primer fichaje del Eibar para la campaña 2026-27
Su llegada a Ipurua supondrá para el Eibar incorporar "un perfil ofensivo versátil, capaz de aportar desequilibrio y verticalidad".
Marco Moreno deja el Eibar para fichar por el Sport Clube Bahia brasileño
El defensa canario llegó al equipo armero en el mercado de verano de la temporada pasada. Moreno fue titular en la defensa en buena parte del campeonato hasta que una lesión le apartó del equipo.
Noe Fernández, nueva armera
La centrocampista avilesina ha firmado con el Eibar hasta el 2028.
Ane Etxezarreta no continuará en el Eibar
La jugadora beasaindarra ha completado una temporada en el club armero.
Nahia Azpiazu, nueva jugadora del Eibar
La futbolista navarra ha firmado con la entidad armera hasta junio de 2028.
El Eibar ficha a la delantera Thirsa de Meester hasta 2028
La internacional belga sub-23 llega procedente del KRC Genk Ladies para reforzar el ataque armero.
El Eibar firma a la defensa Aitana Zumarraga hasta 2027 para reforzar el lateral derecho
La futbolista navarra llega procedente del Alhama CF ElPozo. Formada en el Club Deportivo Amigó y en el Mulier Fútbol Club Navarra, Aitana cuenta con una amplia trayectoria en Osasuna, donde disputó 160 encuentros en seis temporadas.