La portera Anna Wellmann llega al Eibar para la temporada 2026-2027, cedida por el Bayern Munich

La portera alemana Anna Wellmann se incorpora al Eibar, para la temporada 2026-2027, en calidad de cedida por el Bayern Munich, tal y como ha anunciado este martes el club armero. Wellmann, de 31 años, ha ganado en dos ocasiones la Bundesliga, y también es campeona de la Copa y de la Supercopa de su país; en la campaña 2025-2026, ha jugado en el Sporting de Lisboa.

Además de en el Bayern Munich y en el Sporting de Lisboa, la nueva guardameta del Eibar ha jugado en estos equipos: SpVgg Kaufbeuren, TSV Schwaben Augsburg, Bayer 04 Leverkusen y FFC Turbine Potsdam.

En palabras del club vasco, Wellmann llega al Eibar “con el objetivo de aportar seguridad, liderazgo y experiencia a la portería”.

En paralelo, el Eibar ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con Malen Uranga, para la rescisión del contrato de la jugadora donostiarra.