La portera Anna Wellmann llega al Eibar para la temporada 2026-2027, cedida por el Bayern Munich
La portera alemana Anna Wellmann se incorpora al Eibar, para la temporada 2026-2027, en calidad de cedida por el Bayern Munich, tal y como ha anunciado este martes el club armero. Wellmann, de 31 años, ha ganado en dos ocasiones la Bundesliga, y también es campeona de la Copa y de la Supercopa de su país; en la campaña 2025-2026, ha jugado en el Sporting de Lisboa.
Además de en el Bayern Munich y en el Sporting de Lisboa, la nueva guardameta del Eibar ha jugado en estos equipos: SpVgg Kaufbeuren, TSV Schwaben Augsburg, Bayer 04 Leverkusen y FFC Turbine Potsdam.
En palabras del club vasco, Wellmann llega al Eibar “con el objetivo de aportar seguridad, liderazgo y experiencia a la portería”.
En paralelo, el Eibar ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con Malen Uranga, para la rescisión del contrato de la jugadora donostiarra.
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