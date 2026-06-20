Jokin Aranbarri, nuevo entrenador del Eibar
El Eibar ha alcanzado un acuerdo con el técnico guipuzcoano Jokin Aranbarri para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo, según anunció este sábado el club armero.
Natural de Azkoitia, Aranbarri cuenta con una trayectoria marcada por su "crecimiento progresivo" en los banquillos y su "firme apuesta" por el desarrollo del jugador, remarcó el club armero en su página web, dos días después de la marcha de Beñat San José al Rayo Vallecano.
Aranbarri se incorporó en 2016 a la estructura de la base armera y, durante cinco temporadas, dirigió diferentes equipos del fútbol formativo.
En 2021, asumió el reto de dirigir el CD Vitoria, en esos tiempos filial del Eibar, en Tercera RFEF. Durante tres temporadas al frente del segundo equipo armero, Aranbarri lideró un proyecto que culminó con el campeonato de liga y el ascenso a Segunda RFEF en la campaña 2023-2024.
Tras su etapa en Ipurua, el técnico dejó el club armero para entrenar al Bilbao Athletic en 2024. Durante dos temporadas en Primera Federación, completó un ciclo destacado hasta mayo de 2026.
Aranbarri regresa ahora al Eibar para asumir el reto de liderar al primer equipo.
En esta nueva etapa, el técnico estará acompañado en su cuerpo técnico por Andoni Azkargorta, con una amplia trayectoria en el club armero, y Mikel Balenziaga, ex capitán del Athletic Club, como ayudantes.
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