Beñat San José dejará de ser entrenador del Eibar y fichará por el Rayo Vallecano
Beñat San José dejará de ser entrenador del Eibar y fichará por el Rayo Vallecano, según ha podido confirmar, este miércoles, EITB. El técnico del equipo guipuzcoano renovó, hace dos semanas, con el equipo armero, pero, finalmente, va a ser el nuevo entrenador del conjunto madrileño, donde sustituirá a Iñigo Pérez.
San José llegó al Eibar en febrero de 2025, después de que Joseba Etxeberria fuera destituido. En su primera temporada como entrenador del equipo vasco, en la 2024-2025, San José logró que el Eibar finalizara la Liga en novena posición, en tanto que, en la recién terminada, en la campaña 2025-2026, el conjunto eibarrés ha obtenido el octavo puesto, y ha luchado hasta el final por un puesto en los play-offs, tras una primera mitad de la Liga en la que los resultados no fueron los esperados.
Así, a falta de que la noticia sea confirmada de manera oficial, San José se estrenará en Primera División, con el Rayo Vallecano, mientras que el Eibar deberá buscar un nuevo entrenador.
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