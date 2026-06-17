LaLiga Hypermotion
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Beñat San José dejará de ser entrenador del Eibar y fichará por el Rayo Vallecano

El técnico del equipo guipuzcoano renovó, hace dos semanas, con el equipo armero, pero, según ha podido confirmar EITB, va a ser el nuevo entrenador del conjunto madrileño, donde sustituirá a Iñigo Pérez.
Beñat San José (Eibar)
Beñat San José, en imagen de archivo. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Beñat San Josek Eibarreko entrenatzailea izateari utziko dio, eta Rayo Vallecanok fitxatuko du
author image

J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Beñat San José dejará de ser entrenador del Eibar y fichará por el Rayo Vallecano, según ha podido confirmar, este miércoles, EITB. El técnico del equipo guipuzcoano renovó, hace dos semanas, con el equipo armero, pero, finalmente, va a ser el nuevo entrenador del conjunto madrileño, donde sustituirá a Iñigo Pérez.

San José llegó al Eibar en febrero de 2025, después de que Joseba Etxeberria fuera destituido. En su primera temporada como entrenador del equipo vasco, en la 2024-2025, San José logró que el Eibar finalizara la Liga en novena posición, en tanto que, en la recién terminada, en la campaña 2025-2026, el conjunto eibarrés ha obtenido el octavo puesto, y ha luchado hasta el final por un puesto en los play-offs, tras una primera mitad de la Liga en la que los resultados no fueron los esperados.

Así, a falta de que la noticia sea confirmada de manera oficial, San José se estrenará en Primera División, con el Rayo Vallecano, mientras que el Eibar deberá buscar un nuevo entrenador.

Fútbol LaLiga Hypermotion SD Eibar

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X