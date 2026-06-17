Beñat San José dejará de ser entrenador del Eibar y fichará por el Rayo Vallecano, según ha podido confirmar, este miércoles, EITB. El técnico del equipo guipuzcoano renovó, hace dos semanas, con el equipo armero, pero, finalmente, va a ser el nuevo entrenador del conjunto madrileño, donde sustituirá a Iñigo Pérez.

San José llegó al Eibar en febrero de 2025, después de que Joseba Etxeberria fuera destituido. En su primera temporada como entrenador del equipo vasco, en la 2024-2025, San José logró que el Eibar finalizara la Liga en novena posición, en tanto que, en la recién terminada, en la campaña 2025-2026, el conjunto eibarrés ha obtenido el octavo puesto, y ha luchado hasta el final por un puesto en los play-offs, tras una primera mitad de la Liga en la que los resultados no fueron los esperados.

Así, a falta de que la noticia sea confirmada de manera oficial, San José se estrenará en Primera División, con el Rayo Vallecano, mientras que el Eibar deberá buscar un nuevo entrenador.