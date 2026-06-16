El Eibar renueva a Juan Bernat hasta 2027
SD Eibar ha confirmado la continuidad de Juan Bernat para la temporada 2026/27. De este modo, valenciano seguirá formando parte de la plantilla dirigida por Beñat San José, que apuesta por mantener al futbolista con una amplia trayectoria en la élite del fútbol europeo.
El lateral llegó a Ipurua en el mercado invernal de 2025 “para reforzar el carril izquierdo del conjunto azulgrana”. Formado en la cantera del Valencia CF, acumula experiencia en equipos de primer nivel europeo como Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain y Benfica. En España, ha formado equipo en Villareal y en el Getafe. Durante su primer tramo como armero, ha participado en diez encuentros oficiales, dos de ellos como titular “aportando experiencia, calidad y recursos al equipo en el tramo final de la temporada”.
Te puede interesar
Rocío Candal: “Creo que el equipo ha terminado muy bien la temporada”
La responsable del Área de Fútbol Femenino del Eibar ha realizado, este miércoles, una valoración de la temporada que acaba de finalizar. Candal ha destacado que, con las decisiones que está tomando el club y con los planes que tiene, la intención es dar continuidad al proyecto.
Arene Altonaga tras su adiós al Eibar: “Al 99% sé que voy a dejar el fútbol"
"No se lo que voy a hacer, de momento, disfrutar de la familia y el verano", ha confesado la jugadora de Leioa. La vizcaína ha reconocido que la maternidad ha tenido gran peso en la decisión de abandonar el Eibar.
César Palacios: “Creo que es muy importante dar paciencia y estabilidad cara a la próxima temporada”
El director deportivo del Eibar, César Palacios, ha hablado en rueda de prensa para hacer balance de la temporada y del futuro del equipo.
José Corpas y Toni Villa dejan el Eibar
Corpas ha jugado durante cinco temporadas en el Eibar, en tanto que Toni Villa ha disputado las dos últimas campañas con el equipo armero.
Beñat San José entrenará al Eibar hasta 2027
El conjunto armero apuesta por la continuidad del técnico, que ha dirigido 60 partidos con 27 victorias desde su llegada en febrero de 2025.
Astralaga, Iribarren, Fácila y Moreno ponen fin a su etapa en el Eibar
Eunate Astralaga, Amaia Iribarren, Garazi Fácila y Emma Moreno terminan su cesión y volverán a sus respectivos equipos al finalizar la temporada.
Anaitz Arbilla renueva con el Eibar hasta junio de 2027
El capitán del equipo armero llegó al club hace diez años, y ha jugado, hasta el momento, 309 partidos con el conjunto guipuzcoano; en la temporada 2025-2026, ha sido alineado en 35 encuentros, 33 como titular.
Patri Ojeda, Marta López de Guereñu, Laura Camino, Iara Lacosta y Opah Clement no seguirán en el Eibar
El club armero ha querido agradecer “el compromiso y profesionalidad” mostrados por parte de estas cinco jugadoras.
Iñaki Goikoetxea seguirá entrenando al Eibar la próxima temporada
El equipo armero ha logrado la permanencia en la Liga F, por lo que completará su cuarta temporada en la máxima categoría.