El Eibar renueva a Juan Bernat hasta 2027

SD Eibar ha confirmado la continuidad de Juan Bernat para la temporada 2026/27. De este modo, valenciano seguirá formando parte de la plantilla dirigida por Beñat San José, que apuesta por mantener al futbolista con una amplia trayectoria en la élite del fútbol europeo.

El lateral llegó a Ipurua en el mercado invernal de 2025 “para reforzar el carril izquierdo del conjunto azulgrana”. Formado en la cantera del Valencia CF, acumula experiencia en equipos de primer nivel europeo como Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain y Benfica. En España, ha formado equipo en Villareal y en el Getafe. Durante su primer tramo como armero, ha participado en diez encuentros oficiales, dos de ellos como titular “aportando experiencia, calidad y recursos al equipo en el tramo final de la temporada”.