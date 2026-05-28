Mireia Masegurrek 2027ra arte berritu du Eibarrekin

Kataluniako atzelariak armaginekin duen lotura luzatu du "kirol-proiektuaren funtsezko pieza" gisa sendotuz.
Mireia Masegur. Irudia: SD Eibar
SD Eibarrek 2027ra arte berritu du Mireia Masegur atzelaria. Erabaki horrek, “jokalari fidagarritzat” finkatu den gironarraren jarraipena bermatzen du. Talde armaginak adierazi duenez, heldu zenetik "sendotasuna, kontzentrazioa eta jokoaren irakurketa ona" eskaini ditu. Horrela, futbolariak bere hirugarren kanpainari ekingo dio euskal erakundean.

Azken denboraldian, Masegurrek 23 partidatan hartu du parte eta 1.907 minutu pilatu ditu zelaian. Klubak bere "erregulartasuna, konpromisoa eta lanerako gaitasuna" azpimarratu ditu.

