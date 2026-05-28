RENOVACIÓN
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Mireia Masegur renueva con el Eibar hasta 2027

La defensa catalana amplía su vínculo con el conjunto armero consolidándose como “una pieza clave dentro del proyecto deportivo”.

Mireia Masegur 2027
Mireia Masegur. Imagen: SD Eibar
Euskaraz irakurri: Mireia Masegurrek 2027ra arte berritu du Eibarrekin
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KIROLAK EITB

Última actualización

SD Eibar seguirá contando con Mireia Masegur en su proyecto deportivo. El club armero ha confirmado la renovación de la central gerundense hasta 2027, una decisión con la que garantiza la continuidad de una jugadora que se ha asentado como “una jugadora fiable en la retaguardia, aportando solidez, concentración y una buena lectura del juego” desde su llegada. La futbolista afrontará así su tercera campaña en la entidad vasca.

A lo largo de la última temporada, Masegur ha participado en 23 encuentros y ha acumulado 1.907 minutos sobre el terreno de juego. Desde el club destacan su “regularidad, compromiso y capacidad de trabajo”.

Fútbol SD Eibar Mujeres deportistas

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