Peru Nolaskoain seguirá en el Eibar hasta 2030
Peru Nolaskoain ha renovado como jugador del Eibar hasta 2030. El jugador zumaiarra comenzó en enero de 2024 su segunda etapa en el club armero, y ahora ha ampliado su vinculación cuatro años más.
Tras formarse en el Zumaiako FT, el Antiguoko KE y el Athletic Club, debutó en Primera División el 20 de agosto de 2018 con la camiseta rojiblanca y marcó el primer gol del partido.
Después de varias cesiones, recaló por primera vez en el Eibar en la temporada 2022-2023. Regresó al Athletic hasta enero de 2024, pero volvió para una segunda etapa en el equipo guipuzcoano. Desde entonces, Peru ha sumado 120 partidos con la camiseta del Eibar, 90 de ellos como titular, y ha marcado 10 goles.
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