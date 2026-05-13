Lesión
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Javi Martón, operado de una fractura en el tercer metacarpiano de su mano derecha

El delantero navarro del Eibar se lesionó el domingo, en el partido que el equipo armero jugó, en Anduva, ante el Mirandés.
Javi Martón (SD Eibar)
Javi Martón jugador del Eibar; Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Javi Marton, eskuin eskuko hirugarren metakarpoko haustura baten ondorioz operatuta
author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

El delantero del Eibar Javi Martón ha sido operado de una factura en el tercer metacarpiano de su mano derecha, según ha informado el club armero. El jugador navarro se lesionó el pasado domingo, en el partido que el Eibar disputó, en Anduva, ante el Mirandés.

Tal y como detalla el parte médico, a Martón “se le ha realizado una osteosíntesis, para la fijación de la fractura”, en una intervención que ha transcurrido “con normalidad”.

El Eibar no ha especificado el periodo en que Martón permanecerá de baja. En LaLiga Hypermotion, faltan tres partidos para finalizar la Liga regular, antes de los play-offs

Fútbol SD Eibar LaLiga Hypermotion Estadio Ipurua

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X