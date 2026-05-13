Javi Martón, operado de una fractura en el tercer metacarpiano de su mano derecha

El delantero del Eibar Javi Martón ha sido operado de una factura en el tercer metacarpiano de su mano derecha, según ha informado el club armero. El jugador navarro se lesionó el pasado domingo, en el partido que el Eibar disputó, en Anduva, ante el Mirandés.

Tal y como detalla el parte médico, a Martón “se le ha realizado una osteosíntesis, para la fijación de la fractura”, en una intervención que ha transcurrido “con normalidad”.

El Eibar no ha especificado el periodo en que Martón permanecerá de baja. En LaLiga Hypermotion, faltan tres partidos para finalizar la Liga regular, antes de los play-offs.