Javi Martón, operado de una fractura en el tercer metacarpiano de su mano derecha
El delantero del Eibar Javi Martón ha sido operado de una factura en el tercer metacarpiano de su mano derecha, según ha informado el club armero. El jugador navarro se lesionó el pasado domingo, en el partido que el Eibar disputó, en Anduva, ante el Mirandés.
Tal y como detalla el parte médico, a Martón “se le ha realizado una osteosíntesis, para la fijación de la fractura”, en una intervención que ha transcurrido “con normalidad”.
El Eibar no ha especificado el periodo en que Martón permanecerá de baja. En LaLiga Hypermotion, faltan tres partidos para finalizar la Liga regular, antes de los play-offs.
Te puede interesar
Un gol de Magunazelaia permite al Eibar seguir soñando (0-1)
El gol del delantero armero en el minuto tres ha asegurado la victoria frente al Mirandés, colocándose en el séptimo puesto de la clasificación.
El Eibar asegura su permanencia en la Liga F tras vencer al Alhama (2-0)
El Eibar ha certificado su permanencia en la Liga F Moeve al imponerse por 2-0 al Alhama este sábado en Ipurua, y, por lo tanto, volverá a competir en la élite del fútbol femenino por cuarta temporada consecutiva.
El Eibar recibe una goleada ante el Atlético (4-0)
El Eibar ha perdido 4-0 ante el Atlético de Madrid en la jornada 27 de la Liga F Moeve. En la primera parte las armeras han aguantado bien a su rival, pero en la segunda no han sido rivales y han recibido una goleada.
El Eibar se frena en Ipurua ante un Málaga más efectivo (2-4)
El equipo armero ha visto truncada su racha de diez partidos invicto tras caer en casa frente al Málaga en un duelo directo por la promoción. Los locales, que llegaron a remontar en la primera mitad, terminaron superados por la insistencia visitante.
Jon Bautista entra en el top 5 de máximos goleadores de la historia del Eibar
El delantero de Errenteria lleva 41 goles en los 150 partidos que ha jugado con el equipo armero; los tres últimos, por el momento, los marcó el pasado viernes, ante el Albacete.
El Eibar vuelve a la senda de la victoria a costa del colista Levante (2-1)
El Eibar, que acumulaba once jornadas sin ganar, ha puesto fin a su mala racha al imponerse 2-1 al colista Levante en Ipurua, gracias a los goles de Iara y Garazi y a la actuación estelar de Eunate Astralaga, que ha realizado paradas decisivas, entre ellas un penalti.
Bautista guía al Eibar hacia la pelea por el ascenso en Albacete (0-3)
Un 'hat-trick' del delantero armero ha dado la victoria al conjunto gipuzkoano, que se coloca en posiciones de play-off.
Peru Nolaskoain sufre un esguince severo en el tobillo, y Jon Guruzeta una lesión muscular
Los dos jugadores del Eibar se encuentran ya en tratamiento, para recuperarse de sus dolencias.
Triunfo agónico del Eibar ante el Huesca (2-1)
Los armeros, que siguen en racha, se han impuesto gracias a los goles de Martón y Sergio Álvarez.