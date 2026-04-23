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Peru Nolaskoain sufre un esguince severo en el tobillo, y Jon Guruzeta una lesión muscular

Los dos jugadores del Eibar se encuentran ya en tratamiento, para recuperarse de sus dolencias.
Jon Guruzeta (SD Eibar)
Jon Guruzeta jugador del SD Eibar; Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Peru Nolaskoainek bihurritu larria du orkatilan, eta Jon Guruzetak giharretako lesioa du
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Los jugadores del Eibar Peru Nolaskoain y Jon Guruzeta se encuentran lesionados, tal y como ha confirmado el club armero este jueves. En concreto, Nolaskoain sufre un esguince severo en el tobillo izquierdo, y Jon Guruzeta una lesión muscular, en el aductor de su pierna derecha.

Los dos futbolistas “se encuentran ya bajo tratamiento específico”, tal y como ha precisado el Eibar. 

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