Peru Nolaskoain sufre un esguince severo en el tobillo, y Jon Guruzeta una lesión muscular

Los jugadores del Eibar Peru Nolaskoain y Jon Guruzeta se encuentran lesionados, tal y como ha confirmado el club armero este jueves. En concreto, Nolaskoain sufre un esguince severo en el tobillo izquierdo, y Jon Guruzeta una lesión muscular, en el aductor de su pierna derecha.

Los dos futbolistas “se encuentran ya bajo tratamiento específico”, tal y como ha precisado el Eibar.