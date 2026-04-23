Peru Nolaskoain sufre un esguince severo en el tobillo, y Jon Guruzeta una lesión muscular
Los jugadores del Eibar Peru Nolaskoain y Jon Guruzeta se encuentran lesionados, tal y como ha confirmado el club armero este jueves. En concreto, Nolaskoain sufre un esguince severo en el tobillo izquierdo, y Jon Guruzeta una lesión muscular, en el aductor de su pierna derecha.
Los dos futbolistas “se encuentran ya bajo tratamiento específico”, tal y como ha precisado el Eibar.
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