Eibarrek bere zazpigarren porrota jarraian jaso du Espanyolen aurka Bartzelonan (2-0)

Dinamika txarra izan arren, talde armaginak 17 punturekin jarraitzen du sailkapenean, Alhamak mugatutako jaitsiera postuetatik zortzi puntura.

Espanyol-Eibar-Liga-F-Moeve

Espanyolen jokalariak goletako bat ospatzen. Irudia: RCD Espanyol Femeni

EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek porrota jaso du berriro (2-0) astelehen honetan Dani Jarque Kirol Hirian, bost partida irabazi gabe zeramatzan Espanyolen aurka, F Moeve Ligako 22. jardunaldiaren itxieran. Horrela, talde armaginak bere zazpigarren porrota jarraian jaso du, eta 17 punturekin jarraitzen du sailkapenean, Alhama El Pozok markatutako jaitsiera postuetatik zortzi puntura.

Sailkapeneko behealdean dauden bi talderen arteko lehia zuzenean, biak ala biak emaitza eta konfiantza dinamika txarrean murgilduta, talde kataluniarrak lehen gola sartu du atsedenaldiaren atarian. Ona Baradadek Naima Garciaren pase bikaina baliatu du armaginen defentsaren bizkarrean, Eunate Astralagari izkin egin eta baloia sareetara bidaltzeko  (1-0, 41. minutuan).

Bigarren zatian, Sara Monfortek zuzentzen duen taldeak aldea handitu du. Eskuin hegaletik jokaldi ona egin ondoren, Daniela Caracasek erdiraketa bat jarri du area ertzean, eta Lucia Vallejok baloia ondo kontrolatu eta bere jaurtiketa ezker zutoinaren aldamenean jarri du (2-0, 64. minutuan).

Markagailuko abantailarekin, Espanyolek partidaren azken txanpa kudeatzen jakin du eta hamaikagarren postura, 24 punturekin, igotzea ahalbidetzen dioten hiru puntu ziurtatu ditu.

Futbola SD Eibar Emakume kirolariak Moeve F Liga

