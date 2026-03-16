Liga F Moeve
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Eibar encadena su séptima derrota consecutiva ante el Espanyol en Barcelona (2-0)

Pese a la mala dinámica el conjunto armero se mantiene con 17 puntos, ocho por encima de la zona de descenso, que marca el Alhama El Pozo.
Espanyol-Eibar-Liga-F-Moeve
Las jugadoras pericas celebran uno de sus tantos. Imagen: RCD Espanyol Femeni
Euskaraz irakurri: Eibarrek zazpigarren porrota jarraian jaso du Espanyolen aurka Bartzelonan (2-0), F Moeve Ligako hogeita bigarren jardunaldian
author image

EITB

Última actualización

El Eibar ha vuelto caer (2-0) este lunes en la Ciudad Deportiva Dani Jarque ante un Espanyol que llevaba cinco partidos sin ganar, en el cierre de la vigésimo segunda jornada de la Liga F Moeve. De esta manera, el conjunto armero ha encadenado su séptima derrota consecutiva y se mantiene con 17 puntos, ocho por encima de la zona de descenso, que marca el Alhama El Pozo.

En un duelo directo entre dos equipos de la zona baja de la tabla, ambos inmersos en una mala dinámica de resultados y confianza, el conjunto blanquiazul ha dado forma al triunfo al filo del descanso. Ona Baradad ha aprovechado un gran pase filtrado de Naima García a la espalda de la defensa armera, ha recortado a Eunate Astralaga y ha definido a placer (1-0, min.41).

Ya en la segunda parte, el conjunto dirigido por Sara Monforte ha ampliado la ventaja. Tras una buena triangulación por la banda derecha, Daniela Caracas ha puesto un centro raso a la frontal del área que Lucía Vallejo ha controlado, se ha perfilado y ha conectado un disparo a la cepa del poste izquierdo para poner tierra de por medio (2-0, min. 64).

Con la ventaja en el marcador, el Espanyol ha sabido gestionar el tramo final del encuentro y ha asegurado tres puntos que le permiten escalar hasta la undécima posición con 24 puntos.

Fútbol SD Eibar Mujeres deportistas Liga F Moeve

Te puede interesar

Iñaki-Goikoetxea-Eibar-entrenatzailea-balantzea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Iñaki Goikoetxea, técnico del Eibar: "No estamos en un buen momento, nos está costando una barbaridad"

El balón no volverá a rodar en la Liga F hasta el fin de semana del 14 y 15 de marzo. Además de descansar, los equipos aprovecharán los próximos días para reforzar sus puntos fuertes y mejorar sus defectos. Es el caso del Eibar, el equipo de Iñaki Goikoetxea está lejos del descenso, pero hace tiempo que está inmerso en una dinámica de malos resultados.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X