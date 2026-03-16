El Eibar ha vuelto caer (2-0) este lunes en la Ciudad Deportiva Dani Jarque ante un Espanyol que llevaba cinco partidos sin ganar, en el cierre de la vigésimo segunda jornada de la Liga F Moeve. De esta manera, el conjunto armero ha encadenado su séptima derrota consecutiva y se mantiene con 17 puntos, ocho por encima de la zona de descenso, que marca el Alhama El Pozo.

En un duelo directo entre dos equipos de la zona baja de la tabla, ambos inmersos en una mala dinámica de resultados y confianza, el conjunto blanquiazul ha dado forma al triunfo al filo del descanso. Ona Baradad ha aprovechado un gran pase filtrado de Naima García a la espalda de la defensa armera, ha recortado a Eunate Astralaga y ha definido a placer (1-0, min.41).

Ya en la segunda parte, el conjunto dirigido por Sara Monforte ha ampliado la ventaja. Tras una buena triangulación por la banda derecha, Daniela Caracas ha puesto un centro raso a la frontal del área que Lucía Vallejo ha controlado, se ha perfilado y ha conectado un disparo a la cepa del poste izquierdo para poner tierra de por medio (2-0, min. 64).

Con la ventaja en el marcador, el Espanyol ha sabido gestionar el tramo final del encuentro y ha asegurado tres puntos que le permiten escalar hasta la undécima posición con 24 puntos.