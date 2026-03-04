LESIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Juan Bernat Eibarreko jokalaria, orkatilako bihurdura batekin lesionatuta

Bernatek asteleheneko entrenamenduan jasan zuen bihurdura hau, eskuineko orkatilan.

Juan Bernat (Eibar)
Juan Bernat SD Eibarreko jokalaria; Argazkia: Europa Press
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Juan Bernat Eibarreko jokalariak aurreko asteleheneko entrenamenduan eskuineko orkatilan bihurdura bat izan zuen, eta bigarren graduko zaintiratua dauka artikulazio horretan, talde armaginak asteazken honetan jakinarazi duen arabera.

Jokalariari jada tratamendu espezifikoa ematen ari zaio min horrendako, Eibarreko zerbitzu medikoengandik, eta bilakaeraren zain dago, taldearekin berriz elkartu ahal izateko zehaztu gabeko data batean.

Atzelari valentziarra neguko merkatuan ailegatu zen Eibarrera eta pasa den jardunaldian jokatu zituen lehenengo minutuak bere talde berriaren elastikoarekin, Cadizen aurka, bigarren zatiaren amaieran atera ondoren. 

SD Eibar Hypermotion Liga Ipurua zelaia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X