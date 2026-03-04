LESIÓN
Juan Bernat, del Eibar, lesionado con una torsión de tobillo

Bernat sufrió esa torsión en su tobillo derecho, durante el entrenamiento del lunes.
Juan Bernat (Eibar)
Juan Bernat jugador del SD Eibar; Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Eibarreko Juan Bernat, orkatila bihurrituta lesionatuta
E. I. I. | EITB

E. I. I. | EITB

Última actualización

El jugador del Eibar Juan Bernat, que sufrió una torsión del tobillo derecho durante el entrenamiento del pasado lunes, tiene un esguince de grado dos en esta articulación, según ha informado este miércoles el club armero.

El futbolista recibe ya tratamiento específico para su dolencia, por parte de los servicios médicos del Eibar y queda pendiente de su evolución, para su reincorporación con el equipo en una fecha aún indeterminada.

El lateral izquierdo valenciano llegó al Eibar en el mercado de invierno y la pasada jornada ante el Cádiz disputó sus primeros minutos con la camiseta de su nuevo equipo, tras salir al final de la segunda parte.

SD Eibar LaLiga Hypermotion Estadio Ipurua

