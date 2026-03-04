Armagina beste urte batez

Jon Guruzetak beste denboraldi batez luzatu du kontratua Eibarrekin

Luzapena dokumentu honetan jasotako klausuletako bat bete delako eman da.

Jon Guruzeta
Jon Guruzeta. Argazkia: SD Eibar
EITB

Azken eguneratzea

Jon Guruzeta aurrelariak Eibarren elastikoa defendatzen jarraituko du beste denboraldi batez, bere kontratua automatikoki luzatu ondoren, dokumentu honetan jasotako klausuletako bat bete baita.

Guruzeta 2024ko udan joan zen talde eibartarrera, Sestao River taldetik. Lehen denboraldian donostiarrak hiru gol sartu zituen, eta aurtengo denboraldian 24 agerraldi izan ditu Beñat San Joseren hamaikakoetan.

Berritze automatiko honekin, klubak lehiarako heldutasun betean dagoen futbolari baten jarraipena ziurtatzen du, 25 urtekoa. Guruzetak jada 50 partida ofizial baino gehiago daramatza Eibarrekin.

SD Eibar Hypermotion Liga Ipurua zelaia

