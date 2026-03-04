Jon Guruzeta prorroga su contrato una temporada más con el Eibar

El delantero Jon Guruzeta continuará defendiendo la camiseta del Eibar una temporada más, tras la prórroga automática de su contrato al cumplirse una de las cláusulas que estaban incluidas en este documento.

Guruzeta recaló en el conjunto eibarrés en el verano de 2024, procedente del Sestao River. En su primera campaña como armero el donostiarra marcó tres goles, y en la presente temporada suma 24 apariciones en los onces de Beñat San José.

Con esta renovación automática, el club se asegura la continuidad de un futbolista en plena madurez competitiva, a sus 25 años, y refuerza un proyecto en el que Guruzeta ya supera los 50 partidos oficiales con la camiseta armera.