Jon Guruzeta prorroga su contrato una temporada más con el Eibar
El delantero Jon Guruzeta continuará defendiendo la camiseta del Eibar una temporada más, tras la prórroga automática de su contrato al cumplirse una de las cláusulas que estaban incluidas en este documento.
Guruzeta recaló en el conjunto eibarrés en el verano de 2024, procedente del Sestao River. En su primera campaña como armero el donostiarra marcó tres goles, y en la presente temporada suma 24 apariciones en los onces de Beñat San José.
Con esta renovación automática, el club se asegura la continuidad de un futbolista en plena madurez competitiva, a sus 25 años, y refuerza un proyecto en el que Guruzeta ya supera los 50 partidos oficiales con la camiseta armera.
Te puede interesar
Carmen Álvarez renueva con el Eibar hasta 2028
La atacante se encuentra en su segunda etapa en el Eibar; en 2021, llegó a Ipurua como cedida por el Atlético Madrid, y en la temporada 2024-2025 volvió al equipo armero.
El Eibar gana su sexto partido seguido en Ipurua y deja en la cuerda floja a Garitano (3-1)
Los goles de Corpas, Martón y Adu Ares han dado la victoria a los armeros frente al Cádiz para seguir mirando hacia arriba.
Iñaki Goikoetxea, técnico del Eibar: "No estamos en un buen momento, nos está costando una barbaridad"
El balón no volverá a rodar en la Liga F hasta el fin de semana del 14 y 15 de marzo. Además de descansar, los equipos aprovecharán los próximos días para reforzar sus puntos fuertes y mejorar sus defectos. Es el caso del Eibar, el equipo de Iñaki Goikoetxea está lejos del descenso, pero hace tiempo que está inmerso en una dinámica de malos resultados.
El Eibar cae ante el Deportivo y sigue sin ganar lejos de Ipurua
El conjunto armero ha perdido por la mínima en Riazor y ha prolongado su condición de único equipo de la categoría que todavía no ha ganado lejos de su estadio.
Xeber Alkain deja el Eibar y ficha por el FK Karpaty Lviv, de Ucrania
El futbolista guipuzcoano ha jugado durante más de temporada y media en el Eibar; llegó al equipo armero en el verano de 2024, desde el Alavés, y ha disputado 48 partidos oficiales con el club eibarrés.
Carmen Álvarez y Carla Andrés: "Vamos a ir a por todas, en el derbi ante el Athletic"
El derbi de la 21ª jornada de la Liga F Moeve entre el Eibar y el Athletic Club se jugará este domingo, a las 12:00. EITB retransmitirá el partido a través de ETB2 y kirolakeitb.com. El conjunto armero buscará mantener el colchón de puntos que tiene respecto al descenso.
Juan Bernat, nuevo jugador del SD Eibar: "Queria volver a sentirme futbolista y el Eibar me ha dado esa oportunidad"
El SD Eibar ha presentado a Juan Bernat que llega libre despues de ser operado de pubalgia por segunda vez. El lateral valenciano ha remarcado las ganas que tiene de volver a los terrenos de juego, aunque todavía necesite "semana o semana y media".
Épica victoria del Eibar con gol en el descuento (2-1)
Los goles de Javier Martón y Álvaro Rodriguez han permitido la remontada armera ante el líder de la competición.
Demasiado Barça para el Eibar (4-0)
El Eibar ha caído derrotado en casa del líder Barcelona por 4-0 en la 20ª jornada de la Liga F Moeve. En la primera mitad las locales ya se han adelantado 3-0, y los cambios de la segunda mitad no han surgido efecto. Irene Paredes ha marcado el definitivo 4-0.