Jon Guruzeta prorroga su contrato una temporada más con el Eibar

La prórroga se da al cumplirse una de las cláusulas que estaban incluidas en este documento.
Jon Guruzeta
Jon Guruzeta. Foto: SD Eibar
Euskaraz irakurri: Jon Guruzetak beste denboraldi batez luzatu du kontratua Eibarrekin
author image

EITB

Última actualización

El delantero Jon Guruzeta continuará defendiendo la camiseta del Eibar una temporada más, tras la prórroga automática de su contrato al cumplirse una de las cláusulas que estaban incluidas en este documento.

Guruzeta recaló en el conjunto eibarrés en el verano de 2024, procedente del Sestao River. En su primera campaña como armero el donostiarra marcó tres goles, y en la presente temporada suma 24 apariciones en los onces de Beñat San José.

Con esta renovación automática, el club se asegura la continuidad de un futbolista en plena madurez competitiva, a sus 25 años, y refuerza un proyecto en el que Guruzeta ya supera los 50 partidos oficiales con la camiseta armera.

SD Eibar LaLiga Hypermotion Estadio Ipurua

Iñaki-Goikoetxea-Eibar-entrenatzailea-balantzea
Hace  min.

Iñaki Goikoetxea, técnico del Eibar: "No estamos en un buen momento, nos está costando una barbaridad"

El balón no volverá a rodar en la Liga F hasta el fin de semana del 14 y 15 de marzo. Además de descansar, los equipos aprovecharán los próximos días para reforzar sus puntos fuertes y mejorar sus defectos. Es el caso del Eibar, el equipo de Iñaki Goikoetxea está lejos del descenso, pero hace tiempo que está inmerso en una dinámica de malos resultados.

