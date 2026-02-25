F LIGA: BALANTZEA

Iñaki Goikoetxea, Eibarren entrenatzailea: "Momentu txarrean gaude, kosta egiten ari zaigu"

Iñaki Goikoetxea, Eibarren entrenatzailea. Irudia: EITB

EITB

F Ligak etenaldia egingo du martxoaren erdialdera arte. Taldeek atseden hartzeaz gainera, dauzkaten indarguneak gogortu eta ahulguneak hobetzeko aprobetxatuko dituzte hurrengo egunak. Eibarren kasua da, Iñaki Goikoetxearen taldeak urrun antzean dauka jaitsiera, baina emaitza txarreko boladan dabil aspaldian.

