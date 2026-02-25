El balón no volverá a rodar en la Liga F hasta el fin de semana del 14 y 15 de marzo. Además de descansar, los equipos aprovecharán los próximos días para reforzar sus puntos fuertes y mejorar sus defectos. Es el caso del Eibar, el equipo de Iñaki Goikoetxea está lejos del descenso, pero hace tiempo que está inmerso en una dinámica de malos resultados.