Iñaki Goikoetxea, técnico del Eibar: "No estamos en un buen momento, nos está costando una barbaridad"
El balón no volverá a rodar en la Liga F hasta el fin de semana del 14 y 15 de marzo. Además de descansar, los equipos aprovecharán los próximos días para reforzar sus puntos fuertes y mejorar sus defectos. Es el caso del Eibar, el equipo de Iñaki Goikoetxea está lejos del descenso, pero hace tiempo que está inmerso en una dinámica de malos resultados.
El Eibar cae ante el Deportivo y sigue sin ganar lejos de Ipurua
El conjunto armero ha perdido por la mínima en Riazor y ha prolongado su condición de único equipo de la categoría que todavía no ha ganado lejos de su estadio.
Xeber Alkain deja el Eibar y ficha por el FK Karpaty Lviv, de Ucrania
El futbolista guipuzcoano ha jugado durante más de temporada y media en el Eibar; llegó al equipo armero en el verano de 2024, desde el Alavés, y ha disputado 48 partidos oficiales con el club eibarrés.
Carmen Álvarez y Carla Andrés: "Vamos a ir a por todas, en el derbi ante el Athletic"
El derbi de la 21ª jornada de la Liga F Moeve entre el Eibar y el Athletic Club se jugará este domingo, a las 12:00. EITB retransmitirá el partido a través de ETB2 y kirolakeitb.com. El conjunto armero buscará mantener el colchón de puntos que tiene respecto al descenso.
Juan Bernat, nuevo jugador del SD Eibar: "Queria volver a sentirme futbolista y el Eibar me ha dado esa oportunidad"
El SD Eibar ha presentado a Juan Bernat que llega libre despues de ser operado de pubalgia por segunda vez. El lateral valenciano ha remarcado las ganas que tiene de volver a los terrenos de juego, aunque todavía necesite "semana o semana y media".
Épica victoria del Eibar con gol en el descuento (2-1)
Los goles de Javier Martón y Álvaro Rodriguez han permitido la remontada armera ante el líder de la competición.
Demasiado Barça para el Eibar (4-0)
El Eibar ha caído derrotado en casa del líder Barcelona por 4-0 en la 20ª jornada de la Liga F Moeve. En la primera mitad las locales ya se han adelantado 3-0, y los cambios de la segunda mitad no han surgido efecto. Irene Paredes ha marcado el definitivo 4-0.
Juan Bernat, nuevo fichaje del SD Eibar
El conjunto armero ha cerrado la contratación del lateral valenciano hasta final de temporada, con opción de continuidad.
El Eibar empata en un mal partido ante el Zaragoza (1-1)
Los armeros siguen sin ganar a domicilio en lo que va de temporada. Los dos goles los ha firmado el zaragocista Yamiq, uno en propia puerta, que ha sido expulsado al final del partido.
El Eibar encadena su cuarta derrota consecutiva tras perder 0-2 ante el Granada
El Eibar ha perdido 0-2 ante el Granada en la 19ª jornada de la Liga F Moeve. A pesar de la gran diferencia con el descenso, con esta derrota, las armeras han perdido los últimos cuatro partidos.