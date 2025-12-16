El Eibar no puede ante el Elche (0-1), y queda eliminado de la Copa del Rey
El Eibar ha quedado eliminado de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026, en dieciseisavos de final, este martes. Los de Beñat San José no han podido clasificarse para los octavos de final porque han perdido, 0-1, ante el Elche, en Ipurua; así, el Elche avanza a la siguiente eliminatoria, y el equipo vasco queda fuera del campeonato.
El jugador del Elche Adam Boayar ha marcado, en el minuto 27, el gol que ha decidido la eliminatoria, en una jugada en la que Luis López, el portero del Eibar, no ha acertado en el pase, y Adam, atento, ha aprovechado para robar el balón y batir la meta armera. En la segunda parte, en el minuto 71 de juego, el cuadro guipuzcoano ha dispuesto de una excelente ocasión para empatar, ya que José Corpas ha lanzado un penalti que él mismo había provocado; Dituro, el guardameta del Elche, ha parado el tiro de Corpas con una gran intervención.
Ante un rival de Primera División como el equipo que entrena Eder Sarabia, el Eibar, en cuya alineación han entrado varios jugadores menos habituales en la Liga, ha luchado con fuerza y, sobre todo en el segundo tiempo, ha dominado el encuentro; en definitiva, han sentenciado esas dos acciones desafortunadas por parte del Eibar, ya mencionadas: el error de Luis López en el gol del Elche, y el penalti que no ha podido transformar Corpas.
De esta manera, el Eibar se fija ya en la próxima jornada de Liga; el viernes, de nuevo en Ipurua, recibe al Valladolid (20:30 horas), en un partido que puede ser clave.
Ficha técnica
0 - Eibar: Luis López, Álvaro Rodríguez (Corpas, m. 68), Arambarri, Marco Moreno, Arrillaga, Toni Villa (Mada, m. 68), Olaetxea (Sergio Álvarez, m. 68), Aleix Garrido, Adu Ares (Hugo García, m. 82), Magunazelaia (Martón, m. 76) y Bautista.
1 - Elche: Dituro, Álvaro, Houary (Fort, m. 63), Mendoza (Aguado, m. 73), Boayar (Santiago, m. 73), Redondo, Petrot, Pedrosa, Diaby (Affengruber, m. 82), Josan Fernández (Neto, m. 63) y Donald.
Gol: 0-1, m. 28, Adam Boayar.
Arbitraje: Alejandro Quintero, del Comité Andaluz.
Incidencias: 2426 espectadoras y espectadores, en Ipurua.
Te puede interesar
El Eibar regalará entradas para el partido ante el Valladolid a cambio de juguetes nuevos
El conjunto guipuzcoano ha puesto en marcha una campaña solidaria dirigida a niños sin recursos, en colaboración con la Cruz Roja, el objetivo de la campaña es proporcionar juegos y juguetes educativos nuevos, “no bélicos” y “no sexistas” a las familias con dificultades.
El Eibar consigue un meritorio punto ante el Atlético (2-2)
El Eibar ha empatado a dos este domingo ante el Atlético de Madrid en la jornada 14 de la Liga F Moeve. Mcarla Andrés y Emma Moreno han adelantado a las armeras respondiendo al gol de Jensen, pero Boe Risa ha igualado el marcador de penalti.
Un sólido Eibar rasca un punto agridulce en El Arcángel (0-0)
El conjunto armero ha logrado un empate ante el Córdoba, que le sirve de poco, ya que suma cinco partidos sin ganar y continúa en puestos de descenso.
El Eibar se mete en problemas con su tercera derrota consecutiva (1-2)
Durante toda la segunda mitad el Eibar ha intentado tomar el mando del partido para darle la vuelta al marcador, pero no ha sido posible y se complica su situación en la competición con la tercera derrota consecutiva.
El gol de Altonaga da la victoria al Eibar en Logroño (0-1)
El Eibar se ha impuesto por 0-1 al Logroño en la 13ª jornada de la Liga F Moeve. Arene Altonaga ha marcado el gol que ha dado la victoria a las armeras.
Resumen del partido de Copa del Rey Pontevedra-Eibar (0-3)
El Eibar ha realizado un partido serio en Pontevedra y ha logrado la clasificación para los dieciseisavos. Javi Martón, Corpas y Magunazelaia han hecho los goles del equipo de Beñat San José.
El Eibar completa un serio y efectivo partido en Pontevedra para sellar su clasificación en la Copa (0-3)
Javi Martón, Corpas y Magunazelaia han hecho los goles del equipo de Beñat San José, que se ha sabido adaptar a las condiciones de terreno de juego gallego.
El Eibar sufre una goleada en Santander (4-0)
Los armeros no han sido capaces de igualar el nivel del Racing, y siguen en puestos de descenso.
El Eibar aprueba las cuentas de la presente temporada con el 88,2% de votos
El acto ha contado con la asistencia de 899 accionistas, que han participado de forma presencial o telemática. Los mismos han representado a 16 463 acciones, lo que supone un 35,6 % del total.