El Eibar no puede ante el Elche (0-1), y queda eliminado de la Copa del Rey

El jugador del Elche Adam Boayar, en el minuto 27, ha marcado el gol que ha decidido la eliminatoria de dieciseisavos de final, en Ipurua. En el minuto 71, el portero Dituro ha parado un penalti a José Corpas.
EIBAR (GIPUZKOA), 16/12/2025.- El delantero del Eibar Adu Ares (d) presiona al delantero del Elche John Donald durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey de fútbol entre Eibar y Elche, este martes en el estadio de Ipurua. EFE/ Juan Herrero
Adu Ares presiona a John Donald, en una acción del partido. Foto: EFE.
El Eibar ha quedado eliminado de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026, en dieciseisavos de final, este martes. Los de Beñat San José no han podido clasificarse para los octavos de final porque han perdido, 0-1, ante el Elche, en Ipurua; así, el Elche avanza a la siguiente eliminatoria, y el equipo vasco queda fuera del campeonato.

El jugador del Elche Adam Boayar ha marcado, en el minuto 27, el gol que ha decidido la eliminatoria, en una jugada en la que Luis López, el portero del Eibar, no ha acertado en el pase, y Adam, atento, ha aprovechado para robar el balón y batir la meta armera. En la segunda parte, en el minuto 71 de juego, el cuadro guipuzcoano ha dispuesto de una excelente ocasión para empatar, ya que José Corpas ha lanzado un penalti que él mismo había provocado; Dituro, el guardameta del Elche, ha parado el tiro de Corpas con una gran intervención.

Ante un rival de Primera División como el equipo que entrena Eder Sarabia, el Eibar, en cuya alineación han entrado varios jugadores menos habituales en la Liga, ha luchado con fuerza y, sobre todo en el segundo tiempo, ha dominado el encuentro; en definitiva, han sentenciado esas dos acciones desafortunadas por parte del Eibar, ya mencionadas: el error de Luis López en el gol del Elche, y el penalti que no ha podido transformar Corpas.

De esta manera, el Eibar se fija ya en la próxima jornada de Liga; el viernes, de nuevo en Ipurua, recibe al Valladolid (20:30 horas), en un partido que puede ser clave.

Ficha técnica

0 - Eibar: Luis López, Álvaro Rodríguez (Corpas, m. 68), Arambarri, Marco Moreno, Arrillaga, Toni Villa (Mada, m. 68), Olaetxea (Sergio Álvarez, m. 68), Aleix Garrido, Adu Ares (Hugo García, m. 82), Magunazelaia (Martón, m. 76) y Bautista.

1 - Elche: Dituro, Álvaro, Houary (Fort, m. 63), Mendoza (Aguado, m. 73), Boayar (Santiago, m. 73), Redondo, Petrot, Pedrosa, Diaby (Affengruber, m. 82), Josan Fernández (Neto, m. 63) y Donald.

Gol: 0-1, m. 28, Adam Boayar.

Arbitraje: Alejandro Quintero, del Comité Andaluz.

Incidencias: 2426 espectadoras y espectadores, en Ipurua.

 

Fútbol Copa del Rey Estadio Ipurua SD Eibar

