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Jesús Areso: “Sería importante sacar algo positivo de Mestalla, por mucho que nos queden dos partidos por jugar”
El lateral derecho navarro del Athletic ha hablado este miércoles en Lezama, en rueda de prensa. Areso, además, se ha referido al cambio físico que ha experimentado con respecto a la pasada temporada.
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