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Jesús Areso: “Sería importante sacar algo positivo de Mestalla, por mucho que nos queden dos partidos por jugar”

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Jesus Areso (Athletic)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jesus Areso Athleticeko jokalariaren adierazpenak 2026-2027 Ligako Valentzia-Athletic partidari buruz
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Última actualización

El lateral derecho navarro del Athletic ha hablado este miércoles en Lezama, en rueda de prensa. Areso, además, se ha referido al cambio físico que ha experimentado con respecto a la pasada temporada.

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