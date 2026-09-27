El Athletic cierra la temporada 25-26 con un récord de ingresos de 193 millones
La junta directiva de Athletic Club propondrá a la asamblea general de socios convocada para el próximo 28 de octubre la aprobación de un presupuesto para la temporada 2026-27 con unos ingresos de 152,6 millones y un resultado de explotación con "una pérdida prevista de 3,2 millones de euros".
Los datos ofrecidos por la entidad bilbaína tras el anuncio de la convocatoria de la asamblea anual aclaran que "antes de la aplicación de las provisiones, y tras deducir las amortizaciones, el resultado neto asciende" a un negativo de 17 millones de euros.
Las cuentas revelan además que los ingresos por competiciones deportivas y retransmisiones se reducen en 50,7 millones de euros respecto a la temporada previa, una rebaja debida a la no participación en competiciones europeas y a los menores ingresos provenientes de los derechos de las retransmisiones.
Además, el presupuesto contempla un concepto de ingresos "por traspasos y cesiones de jugadores" de 15,3 millones de euros. Se prevé también un incremento de 5,2 millones en "gastos de personal en el contexto descrito de crecimiento, mantenimiento, captación y retención de talento", unos "gastos de explotación del club", excluidos gastos de personal, de 32 millones y amortizaciones por un valor de 13 millones.
Cuentas de la temporada pasada
Respecto a las cuentas de la temporada 25-26, en la que el Athletic disputó la Liga de Campeones, el balance que se someterá a la consideración de los socios contempla unos ingresos de 192,9 millones de euros, 20,4 más que el ejercicio precedente, que es el importe más alto, sin ingresos por salidas de jugadores, obtenido por el Athletic en su historia.
Además, el EBITDA (resultado de explotación) asciende a 38,1 millones, "el doble que el ejercicio anterior" y proyecta un beneficio neto de 20,6 millones.
Las cuentas detallan que los ingresos por competiciones deportivas del club bilbaíno han ascendido a 59,7 millones (19 % más); los de derechos de retransmisiones a 81,9 millones (13 % más); y los de publicidad y patrocinios, 12 millones (23 % más).
En su totalidad, los ingresos deportivos han ascendido a 153,6 millones de euros, un 16 % más que el ejercicio anterior.
Con estas cifras, destaca el informe de la junta encabezada por Uriarte, el Athletic Club "mantiene una sólida posición financiera, sin deuda y con una posición de liquidez de 94 millones de euros", además de un patrimonio neto de 112,8 millones.