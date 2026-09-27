El Athletic cierra la temporada 25-26 con un récord de ingresos de 193 millones

La junta directiva de Athletic Club propondrá a la asamblea general de socios convocada para el próximo 28 de octubre la aprobación de un presupuesto para la temporada 2026-27 con unos ingresos de 152,6 millones y un resultado de explotación con "una pérdida prevista de 3,2 millones de euros".

Los datos ofrecidos por la entidad bilbaína tras el anuncio de la convocatoria de la asamblea anual aclaran que "antes de la aplicación de las provisiones, y tras deducir las amortizaciones, el resultado neto asciende" a un negativo de 17 millones de euros.

Las cuentas revelan además que los ingresos por competiciones deportivas y retransmisiones se reducen en 50,7 millones de euros respecto a la temporada previa, una rebaja debida a la no participación en competiciones europeas y a los menores ingresos provenientes de los derechos de las retransmisiones.

Además, el presupuesto contempla un concepto de ingresos "por traspasos y cesiones de jugadores" de 15,3 millones de euros. Se prevé también un incremento de 5,2 millones en "gastos de personal en el contexto descrito de crecimiento, mantenimiento, captación y retención de talento", unos "gastos de explotación del club", excluidos gastos de personal, de 32 millones y amortizaciones por un valor de 13 millones.