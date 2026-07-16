Vivian y Maroan se suman a la lista de bajas por lesión en la pretemporada del Athletic

Los jugadores Dani Vivian y Maroan Sannadi, con respectivas lesiones muscular y de rodilla, se han sumado a la lista de futbolistas del Athletic que son baja por problemas físicos en el primer tramo de la pretemporada, de la que ya formaban parte Andoni Gorosabel y Nico Serrano.

El parte médico publicado por el club rojiblanco señala que los exámenes médicos a los que han sido sometidos este jueves han revelado, en el caso de Vivian, una lesión "insercional en el aductor largo de la pierna derecha". En el caso de Maroan, en cambio, la dolencia está en "la articulación tibioperonea proximal de su rodilla izquierda".

El central ya se perdió por este contratiempo el primer amistoso de pretemporada, que enfrentó este miércoles al Athletic con el Derio, y el delantero se produjo la lesión tras golpearse con una valla en ese encuentro celebrado en Portugalete.

Ambos jugadores quedan "pendientes de evolución" y se unen en la lista de bajas a Gorosabel y a Serrano. Los cuatro jugadores se perderán con toda probabilidad el segundo test de pretemporada del equipo de Edin Terzic programado el sábado (19.30 horas) frente al Leioa, de Tercera RFEF, en el campo de Sarriena.