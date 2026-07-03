Maite Zubieta ficha por el Atlético de Madrid hasta 2028, tal y como ha anunciado el propio club este viernes. La futbolista vizcaína llega al conjunto colchonero procedente del Athletic Club, donde ha jugado las últimas cuatro temporadas, disputando 103 partidos.

“Siento mucha emoción e ilusión. Era la mejor opción para mí para seguir creciendo a nivel futbolístico y en lo personal”, destacó la jugadora a los medios oficiales del Atlético.

Maite debutó en el primer equipo del Athletic Club el 3 de diciembre de 2022 ante el Madrid CFF. Desde entonces ha disputado 103 partidos con el club bilbaíno y llegó a debutar con la selección absoluta en noviembre de 2024 en un amistoso ante Corea del Sur.