Ane Azkona renueva con el Athletic Club hasta 2028
La delantera navarra, que en noviembre celebrará una década desde su debut, prolonga su contrato dos temporadas más.
La delantera navarra Ane Azkona seguirá jugando en el Athletic Club dos temporadas más, hasta 2028, según lo ha confirmado el club este martes. Azkona, de 27 años, debutó en noviembre de 2016, por lo que la próxima campaña cumplirá una década como rojiblanca. Sigue siendo la futbolista de la actual plantilla con más temporadas y partidos a sus espaldas.
En este curso, ha superado la barrera de los 200 partidos, sumando hasta el momento 208 encuentros oficiales con el Athletic Club, en los que ha marcado un total de 41 goles.
Debutó como leona nada más llegar del CD Ardoi con 18 años, ante el Levante. Alternó su presencia en el primer equipo y en el filial, y en la campaña 2019/20, se incorporó definitivamente al primer equipo.
Esta temporada, ha participado en 30 partidos: 27 de Liga F, dos de Copa, y uno en la Supercopa. Con ocho tantos, Azkona repite como máxima goleadora por tercera campaña consecutiva.
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