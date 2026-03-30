Jon Uriartek bere hautagaitza ofizial egin du: “Athletic askoz handiagoa egitera gatoz"
Jon Uriarte Athleticeko presidente ohiak ofizialki aurkeztu du astelehen honetan talde zuri-gorriko presidente eta Zuzendaritza Batzorderako bere hautagaitza, "kirol, ekonomia eta gizarte" arloan Athletic "askoz handiagoa" egiteko helburuarekin, baina klub zuri-gorriaren "baloreei, filosofiari eta estiloari" zintzo izanda.
Talde bilbotarraren bulegoetan aurkeztutako hautagaitzak oraingoz beste zortzi kide ditu: Jon Salinas, Xabi Alvarez, Ibon Naberan, Nacho Uriguen, Roque Echaniz, Jon Ruigomez, Laura Ruiz de Azua eta Josetxu Urrutia.
"Lau urte geroago, umiltasunez, autokritikaz, baina anbizio berarekin gatoz, askoz handiagoa izango den Athletic bat egitera, kirol arloan ez ezik, arlo ekonomikoan eta sozialean ere. Beti bere balioei, filosofiari eta estiloari leial", adierazi du presidentegaiak sareetan argitaratutako bideo batean.
Uriartek defendatu du duela lau urte "ilusioz beteta" iritsi zirela Athleticera, eta bere horretan mantentzen dutela Athleticen alde lan egiten jarraitzeko, azken ureetan "ikasitakoarekin eta hartutako eskarmentuarekin". "Horregatik aurkeztuko gara berriro Athleticeko hauteskundeetara, eta zuen babesa eskatzen dizuegu, klubaren alde indarrak batzen eta erabakietan asmatzen jarraitu ahal izateko, eta noski, gaizki hartu ahal izan ditugun erabakiak zuzentzeko", gaineratu du.
Bilbotarrak aitortu du Athleticera iritsi zirenean klubaren zenbakiek "bertigoa" ematen zietela, baina azken lau urteetan "buelta ematea" lortu dutela nabarmendu du. "Orain balantze sendoa duen klub bat dugu, bankuan dirua duena, zorrik gabe eta hainbat urtez jarraian superabita izan duena. Baina uste dugu ildo horretan lanean jarraitu behar dela kirol mailarik handiena lortu ahal izateko", gaineratu du.
Orain arte, Jon Uriarte da Athleticeko presidentetzarako eta Zuzendaritza Batzorderako maiatzaren 8ko hauteskundeetarako hautagai bakarra. Hala ere, presidente izateko hautagaiek babesak lortzeko izapideak apirilaren 9ra arte egin ditzakete, orduan irekiko baita hilabete bereko 18an amaituko den epea, hautagaitzak formalki eta osorik aurkezteko.
Zure interesekoa izan daiteke
Athleticek ezin izan du Atletico menderatu, nahiz eta koltxoneroak bat gutxiago izan (1-2)
Athleticek 1-2 galdu du Atletico Madrilen aurka San Mamesen jokatu dute F Moeve Ligako 24. Jardunaldiko partida. Atletico jokalari bat gutxiagorekin geratu da 35. minutuan eta Nerea Nevadok gola sartu du ia jarraian. Hala ere, Penalvo eta Oterminen golek garaipena eman diete Atleticori.
Athleticeko Kudeaketa Batzordeak ofizialki deitu ditu hauteskundeak maiatzaren 8rako
Hautagaitzak "formalki eta osorik" aurkezteko epea apirilaren 9an hasi eta hilaren 18an amaituko da.
Nico Williams taldeko entrenamenduetara itzuli da
Nico Williamsek taldekideekin lehen lan-saioa egin du Lezaman, 5 astez aditu baten laguntzarekin errekuperatzen egon eta gero.
Gorka Guruzeta: “Dena askoz gehiago kostatzen ari zaigun urte honetan, hobekuntzak non egin behar ditugun ikusten da"
Gorka Guruzeta Athleticeko aurrelariak Radio Euskadin egindako elkarrizketan azaldu duenez, ondo datorkie une hauek pasatzea, gauzak hobetu eta "gora begiratu ahal izateko". Valverder eta taldearen oraingo helburuei buruz ere hitz egin du. (Bideoa gazteleraz)
Maite Valero: “Atleticoren aurka gure irudi onena ematen eta hiru puntuak lortzen saiatu behar gara”
Athleticek Atletico Madrilen aurka jokatuko du igande honetan, San Mamesen. Maite Valerorekin egon gara partida aurretik taldeak dituen sentsazioak ezagutze aldera.
Clara Pinedok 2030era arte berritu du kontratua Athleticekin
Jokalari bilbotarrak klubarekin duen lotura handitu du hurrengo lau denboraldietarako.
Iñaki Williams ez da Ghanaren deialdian izango, arazo fisikoak dituelako
Ghanak gaur goizean iragarri duenez, aurrelari zuri-gorria Austria eta Alemaniaren aurka jokatu beharreko lagunartekoetarako deialditik atera da, Betisen aurkako partidan jasotako kolpe baten ondorioz.
Jon Uriarte, salatutako mehatxuen gainean: “Niri indarra ematen didate horrelako gauzek”
Athleticen presidenteak salatu du mehatxuak egin dizkitoela, eta horiek ere izan ditu hizpide, asteartean, klub zuri-gorriaren hauteskundeak maiatzaren 8an izango direla iragarri duen agerraldian.
Honela iragarri du Jon Uriartek Athleticen hauteskundeetako data
Bilboko klubaren presidenteak, San Mamesen asteartean egindako prentsaurrekoan, azaldu du bere iritziz eta berak zuzentzen duen Batzarraren ustez, aukeratutako eguna, maiatzaren 8a, egokiena dela hauteskundeak egiteko.