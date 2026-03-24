Uriartek iragarri du Athleticen hauteskundeak maiatzaren 8an izango direla
Presidente zuri-gorriak prentsaurrekoa eman du San Mamesen. Valverderi eskerrak emanez hasi du agerraldia, eta, ondoren, hauteskundeak noiz egingo diren iragarri du. Era berean, bere burua bozetara berriro aurkeztuko duela baieztatu du Uriartek, aurkarien zain. Horren harira, agintari zuri-gorriak esan du ez dakiela beste presidentegairik aurkeztuko ote den prozesura.
Athleticen Zuzendaritza Batzordeak, Jon Uriarte presidenteak prentsaurrekoan iragarri bezala, martxoaren 29an utziko ditu bere eginkizunak. Egun horretan eratuko da Kudeaketa Batzordea, eta Presidentetza eta gainerako Zuzendaritza Batzordea aukeratzeko hauteskundeak deituko ditu maiatzaren 8rako.
Athleticen presidenteak Ernesto Valverde entrenatzaile zuri-gorriari eskerrak emanez hasi du bere gaurko agerraldia, eta, ondoren, hauteskundeak noiz egingo diren iragarri du. Era berean, bere burua bozetara berriro aurkeztuko duela baieztatu du Uriartek, aurkarien zain. Horren harira, agintari zuri-gorriak esan du ez dakiela beste presidentegairik aurkeztuko ote den prozesura.
Hauteskunde-prozesua martxoaren 29an hasiko da, hauteskundeetarako deialdia argitaratzen denean. Data horretatik aurrera, epea irekiko da Presidentetzarako eta Zuzendaritza Batzorderako hautagaitzak aurkeztu nahi dituztenek abalak lortzeko tramiteak has ditzaten.
Apirilaren 9tik 18ra (18:00ak arte) izango da hautagaitzak formalki eta osorik aurkezteko epea. Apirilaren 23ko 18:00ak baino lehen, Hauteskunde Batzordeak hautagai zerrenda baliodunak onartuko ditu.
Maiatzaren 8an bozketa egingo da, hautagai bat baino gehiago aurkezten baldin bada. Hauteskunde eguna San Mamesen izango da, baina bazkideek botoa postaz edo botoa emateko plataforma telematikoaren bidez emateko aukera ere izango dute.
Athleticeko presidenteak aitortu du ez dela "gustagarria, behin baino gehiagotan, kaputxadun hainbat pertsona joan izana etxera mehatxu egitera, baita kalearen erdian ere, iraganean bizi izandako beste garai oso gogor batzuekin” alderatu duena.
Hala ere, Uriartek drama kendu dio egoerari: "Ez naiz negarrez hasiko, nire bizitzak berdina izaten jarraitzen du, ez ditut nire ohitura pertsonalak aldatu, baina, egia esan, ez da gustagarria. Ilusio osoz zatoz hona maite duzun zerbaiten alde lan egitera, Athleticen alde, sakrifizio ikaragarriak eginez, eta horrelako zerbait ez da onargarria".
Jon Uriarte Athleticeko presidentea
Beste hautagai bat egoteak ondorio positiboak eta negatiboak ditu
Hauteskunde prozesuari dagokionez, Athleticeko egungo presidenteak esan du beste hautagai bat egoteak "ondorio positiboak eta negatiboak" dituela. "Positiboa da bazkideei aukerak ematen dizkiela kluba hurrengo lau urteetan kudeatuko duten pertsonak aukeratu ahal izateko. Mundu guztiari gustatzen zaio", onartu du. Hala ere, hauteskundeak aurrera gaizki eramaten baldin badituzte "klubean eragin negatiboa" izan dezakeela erantsi du. "Zatiketa sortzen du, gatazka, gerrak sor ditzake, beste hauteskunde batzuetan gertatu den bezala", gogorarazi du.
Azkenik, Uriartek klubaren egoera aztertu du, "oso ona" dela nabarmenduz, Athleticek ondare "oso sendoa" duelako eta "zorrik gabe" dagoelako.
