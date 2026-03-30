El expresidente del Athletic, Jon Uriarte, ha presentado este lunes oficialmente su candidatura a las próximas elecciones a la presidencia y Junta Directiva del club rojiblanco con el objetivo de hacer un Athletic "mucho más grande" en el ámbito "deportivo, económico y social", pero siendo fiel a "sus valores, su filosofía y su estilo".

La candidatura presentada en las oficinas del club bilbaíno incluye a otros ocho miembros más de la junta directiva saliente: Jon Salinas, Xabi Álvarez, Ibon Naberan, Nacho Urigüen, Roque Echániz, Jon Ruigómez, Laura Ruiz de Azua y Josetxu Urrutia.

"Venimos aquí cuatro años después con humildad, con autocrítica, pero con la misma ambición, hacer un Athletic que sea mucho más grande, que vaya por todas, no sólo en el ámbito deportivo sino también en lo económico y en lo social. Siempre fiel a sus valores, a su filosofía y a su estilo", ha afirmado el candidato a la presidencia del Athletic y último máximo mandatario del club en un vídeo publicado en redes.