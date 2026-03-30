Jon Uriarte oficializa su candidatura: “Venimos a hacer un Athletic mucho más grande"
El expresidente del Athletic, Jon Uriarte, ha presentado este lunes oficialmente su candidatura a las próximas elecciones a la presidencia y Junta Directiva del club rojiblanco con el objetivo de hacer un Athletic "mucho más grande" en el ámbito "deportivo, económico y social", pero siendo fiel a "sus valores, su filosofía y su estilo".
La candidatura presentada en las oficinas del club bilbaíno incluye a otros ocho miembros más de la junta directiva saliente: Jon Salinas, Xabi Álvarez, Ibon Naberan, Nacho Urigüen, Roque Echániz, Jon Ruigómez, Laura Ruiz de Azua y Josetxu Urrutia.
"Venimos aquí cuatro años después con humildad, con autocrítica, pero con la misma ambición, hacer un Athletic que sea mucho más grande, que vaya por todas, no sólo en el ámbito deportivo sino también en lo económico y en lo social. Siempre fiel a sus valores, a su filosofía y a su estilo", ha afirmado el candidato a la presidencia del Athletic y último máximo mandatario del club en un vídeo publicado en redes.
Uriarte ha defendido que hace cuatro años llegaron al Athletic "cargados de ilusión" y la mantienen intacta para seguir remando a favor del Athletic "con el conocimiento y la experiencia" que han adquirido. "Por eso nos volvemos a presentar a las elecciones de Athletic y os pedimos vuestro aval, para poder seguir sumando por el club y dando esos aciertos que hemos tenido, y por supuesto, corrigiendo las decisiones que hemos podido tomar mal", ha añadido.
El bilbaíno ha confesado que cuando llegaron al Athletic las cuentas les daban "vértigo", pero que en los últimos cuatro años han conseguido "darle la vuelta". "Ahora tenemos un club con un balance sólido, con dinero en el banco, sin deudas y con varios años seguidos de superávit. Pero pensamos que hay que seguir en esa línea para poder optar a las mayores cotas a nivel deportivo", ha instado.
Hasta el momento, Jon Uriarte es el único candidato a las elecciones a la presidencia y Junta Directiva del Athletic Club, que se celebrarían el próximo 8 de mayo. Aun así, las personas aspirantes a presidente pueden realizar los trámites para la obtención de avales hasta el 9 de abril, cuando se abrirá el plazo que expirará el 18 del mismo mes, para la presentación formal y completa de las candidaturas.
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