Iñaki Williams azkenean ez da Ghanaren deialdian izango, arazo fisikoak dituelako
Iñaki Williams azkenean ez da Ghanako selekzioaren kontzentraziora joango, arazo fisikoak tarteko, eta Lezaman geratuko da sendatzeko.
Ghanak gaur goizean jakinarazi duenez, Athleticeko aurrelaria Austria eta Alemaniaren aurka jokatu beharreko lagunartekoetarako deialditik atera da, Betisen aurkako partidan jasotako kolpe baten ondorioz.
Geroago, Athleticek azaldu du Iñaki Williams ez dela Blackstars-en kontzentraziora joango arazo fisikoak dituelako, Athleticeko eta Ghanako selekzioko zerbitzu medikoek elkarrizketa izan ondoren.
Talde afrikarrak Austria bisitatuko du Vienan ostiralean eta Alemania Stuttgarten astelehenean, Estatu Batuetako, Mexikoko eta Kanadako 2026ko Munduko Txapelketa prestatzeko norgehiagoketan.
Jon Uriarte, salatutako mehatxuen gainean: “Nire ustez, horrelako gauzek indar handiagoa ematen didate”
Athleticeko presidenteak mehatxuak salatu ditu, eta horiek ere izan ditu hizpide, asteartean, klub zuri-gorriaren hauteskundeak maiatzaren 8an izango direla iragarri duen agerraldian.
Honela iragarri du Jon Uriartek Athleticen hauteskundeetako data
Bilboko klubaren presidenteak, San Mamesen asteartean egindako prentsaurrekoan, azaldu du bere iritziz eta berak zuzentzen duen Batzarraren ustez, aukeratutako eguna, maiatzaren 8a, egokiena dela hauteskundeak egiteko.
Uriartek iragarri du Athleticen hauteskundeak maiatzaren 8an izango direla
Presidente zuri-gorriak prentsaurrekoa eman du San Mamesen. Valverderi eskerrak emanez hasi du agerraldia, eta, ondoren, hauteskundeak noiz egingo diren iragarri du. Era berean, bere burua bozetara berriro aurkeztuko duela baieztatu du Uriartek, aurkarien zain. Horren harira, agintari zuri-gorriak esan du ez dakiela beste presidentegairik aurkeztuko ote den prozesura.
Iñaki Williamsi omenaldia egin diote San Mamesen, Athleticekin 500. partida jokatu ditu eta
Talde zuri-gorriaren egungo kapitainak garaikurra jaso du. Oscar de Marcos aurreko kapitainak eman dio; azken urteetan, De Marcosi berari, Iker Muniaini eta Markel Susaetari egin diete omenaldia.
Sancet: “Gaurko hiru puntuekin gora begiratu behar dugu"
Oihan Sancet Athleticeko jokalariaren adierazpenak, Betisen aurka 2-1 irabazi ostean, EA Sports Ligako 29. jardunaldiko partidan.
Athleticek sufritu egin du Betis San Mamesen mendean hartzeko (2-1)
Dani Vivianek eta Oihan Sancetek egin dituzte etxekoen golak, eta Fornalsek aldea murriztu du amaitzeko ordu erdiren faltan.
Athleticek jipoia hartu du Bartzelona liderraren etxean (7-1)
Zuri-gorriek porrot argia jaso dute F Moeve Ligako 23. jardunaldiko partidan. Atsedenaldirako, bilbotarrak 4-0 izan dira atzetik. Daniela Agotek egin du bizkaitarren gol bakarra.
Valverdek, bere agurrari buruz: "Aspalditik hausnartutako erabakia da"
Betisen bisita jaso aurreko prentsaurrekoan, atzo Ernesto Valverdek denboraldi amaieran Athleticeko aulkia utziko duela baieztatu ostean, gaur lehen azalpenak eman ditu.
Andoni Iraola: "Ernestok bere erabakia hartu du, baina horrek ez dit niri eragiten"
Athleticeko jokalari ohia eta Bournemouth taldeko egungo entrenatzailea da Valverde ordezkatzeko hautagai nagusia.