Iñaki Williams finalmente no va a acudir a la concentración de la selección de Ghana por unas molestias físicas y se quedará estos días en Lezama para recuperarse.

Ghana ha anunciado esta mañana que el delantero del Athletic salía de la convocatoria para los amistosos a disputar contra Austria y Alemania debido a un golpe sufrido en el reciente envite contra el Betis.

Más tarde el Athletic ha explicado que Iñaki Williams no viaja a la concentración de los Blackstars por molestias físicas tras las conversaciones mantenidas entre los servicios médicos del club rojiblanco y de la selección de Ghana.

El conjunto africano visitará a Austria en Viena el viernes y a Alemania en Stuttgart el lunes en partidos preparatorios para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.