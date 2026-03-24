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Iñaki Williams finalmente no va con Ghana por unas molestias físicas

Ghana ha anunciado esta mañana que el delantero rojiblanco salía de la convocatoria para los amistosos a disputar contra Austria y Alemania debido a un golpe sufrido en el reciente envite contra el Betis.
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Iñaki Williams en un partido con Ghana. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Iñaki Williams ez da Ghanaren deialdian izango, arazo fisikoak dituelako
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EITB

Última actualización

Iñaki Williams finalmente no va a acudir a la concentración de la selección de Ghana por unas molestias físicas y se quedará estos días en Lezama para recuperarse.

Ghana ha anunciado esta mañana que el delantero del Athletic salía de la convocatoria para los amistosos a disputar contra Austria y Alemania debido a un golpe sufrido en el reciente envite contra el Betis.

Más tarde el Athletic ha explicado que Iñaki Williams no viaja a la concentración de los Blackstars por molestias físicas tras las conversaciones mantenidas entre los servicios médicos del club rojiblanco y de la selección de Ghana.

El conjunto africano visitará a Austria en Viena el viernes y a Alemania en Stuttgart el lunes en partidos preparatorios para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Iñaki Williams regresa a la selección de Ghana en la última lista antes del Mundial
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