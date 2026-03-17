Iñaki Williams, Ghanako deialdian, Munduko Txapelketaren aurreko azken zerrendan

Talde afrikarrak Austria bisitatuko du, Vienan, datorren ostiralean, hilak 27, eta Alemania, Stuttgarten, astelehenean, hilak 30.

VALENCIA, 04/02/2026.- Los jugadores del Athletic Nico Williams (i) e Iñaki Williams en el banquillo en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol entre el Valencia y el Athletic Club, este miércoles en el estadio de Mestalla. EFE/ Ana Escobar

Iñaki Williams eta bere anaia, Nico, aulkian. Argazkia: EFE

EITB

Otto Addo Ghanako hautatzaileak Iñaki Williams (Athletic), Thomas Partey (Vila-real) eta Kwasi Sibo (Oviedo) deitu ditu Austria eta Alemaniaren aurkako lagunarteko neurketetarako. Bi norgehiagokak hil bukaeran jokatuko dira.

Talde afrikarrak Austriari egingo dio bisita, Vienan, hilaren 27an, eta Alemaniari, Stuttgarten, hilaren 30ean, astelehenarekin, Ameriketako Estatu Batuetako, Mexikoko eta Kanadako 2026ko Munduko Txapelketarako prestaketa-partidetan.

Bestalde, Addok lehen aldiz deitu ditu Derrick Luckassen (Pafos), Patrick Pfeiffer (Darmstadt 98), Marvin Senaya (Auxerre) eta Daniel Agyei (Kocaelispor).

Futbola Athletic Club Munduko Futbol Txapelketa

