El proceso electoral comenzará el 29 de marzo con la publicación de la convocatoria electoral. A partir de esa fecha se abrirá el plazo para que las personas interesadas en presentar candidatura a la Presidencia y a la Junta Directiva puedan iniciar los trámites correspondientes para la obtención de los avales.

Del 9 al 18 de abril (hasta las 18:00 horas) será el plazo para la presentación formal y completa de candidaturas. Antes de las 18:00 horas del 23 de abril la Junta Electoral proclamará las candidaturas válidas.

El 8 de mayo se celebrará la votación, en caso de que se proclame más de una candidatura válida. La jornada electoral tendrá lugar en San Mamés, si bien los socios y socias dispondrán igualmente de la posibilidad de ejercer su derecho al voto mediante correo postal o a través de la plataforma de votación telemática habilitada al efecto.