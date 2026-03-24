Uriarte anuncia que el Athletic celebrará elecciones el próximo 8 de mayo
El presidente rojiblanco ha comparecido en San Mamés. En primer lugar, ha dado las gracias a Valverde, para a continuación anunciar la fecha electoral y confirmar que se volverá a presentar a los comicios a la espera de rival o rivales. A este respecto, el mandatario rojiblanco ha afirmado que desconoce si habrá alguna otra candidatura.
La Junta Directiva del Athletic, tal y como ha anunciado el presidente, Jon Uriarte, en rueda de prensa, cesará en sus funciones el próximo 29 de marzo, fecha en la que se constituirá una Comisión Gestora que convocará de forma inmediata las elecciones a la Presidencia y al resto de la Junta Directiva para el próximo 8 de mayo.
El presidente del Athletic ha comenzado su comparecencia dando las gracias al entrenador rojiblanco, Ernesto Valverde, para a continuación anunciar la fecha electoral y confirmar que se volverá a presentar a los comicios a la espera de rival o rivales. A este respecto, el mandatario rojiblanco ha afirmado que desconoce si habrá alguna otra candidatura.
El proceso electoral comenzará el 29 de marzo con la publicación de la convocatoria electoral. A partir de esa fecha se abrirá el plazo para que las personas interesadas en presentar candidatura a la Presidencia y a la Junta Directiva puedan iniciar los trámites correspondientes para la obtención de los avales.
Del 9 al 18 de abril (hasta las 18:00 horas) será el plazo para la presentación formal y completa de candidaturas. Antes de las 18:00 horas del 23 de abril la Junta Electoral proclamará las candidaturas válidas.
El 8 de mayo se celebrará la votación, en caso de que se proclame más de una candidatura válida. La jornada electoral tendrá lugar en San Mamés, si bien los socios y socias dispondrán igualmente de la posibilidad de ejercer su derecho al voto mediante correo postal o a través de la plataforma de votación telemática habilitada al efecto.
El presidente del Athletic ha confesado que no es "plato de buen gusto que, en más de una ocasión, hayan ido varias personas medio encapuchadas a su casa para amenazarle, así como en mitad de la calle", algo que ha comparado con "otras épocas muy duras vividas en el pasado" en Euskal Herria.
Sin embargo, Uriarte ha restado drama a la situación: "Tampoco me voy a echar a llorar, mi vida sigue siendo igual, no he cambiado mis hábitos personales, pero la verdad es que no es plato de buen gusto. Vienes aquí, con toda la ilusión, a trabajar para algo que amas, como es el Athletic, con unos sacrificios brutales, y creo que algo así no es de recibo".
Jon Uriarte, presidente del Athletic
Que haya otro candidato tiene cosas positivas y negativas
En cuanto al proceso electoral, el actual presidente del Athletic ha señalado que el que haya otro candidato tiene "cosas positivas y negativas". "La positiva es que da alternativas a los socios a poder elegir las personas que van a gestionar el club en los siguientes cuatro años. A todo el mundo le gusta", ha apuntado. Aunque ha explicado que si las elecciones están mal llevadas "tiene un efecto negativo en el club". "Genera división, puede llegar a generar conflicto, guerras, como se han dado en otros procesos electorales", ha matizado.
Por último, Uriarte ha analizado el estado de salud del club, que describe como "muy bueno", con un patrimonio "súper sólido" y "sin deudas", con una cuenta de pérdidas y una cuenta de resultados que está "en verde".
Te puede interesar
Jon Uriarte, sobre las amenazas que ha recibido: “En ningún momento he dudado de seguir; más bien, lo contrario”
El presidente del Athletic ha sufrido amenazas, en su domicilio y en las calles de Bilbao, y, en la comparecencia en la que ha comunicado que las elecciones del club rojiblanco tendrán lugar el 8 de mayo, se ha referido a ellas.
Así ha anunciado Jon Uriarte la fecha de las elecciones del Athletic
El presidente del club bilbaíno, en una comparecencia que ha llevado a cabo, este martes, en San Mamés, ha explicado que, en opinión de la Junta que dirige, el día elegido, el 8 de mayo, es la más adecuada para realizar los comicios.
Iñaki Williams, homenajeado en San Mamés por sus 500 partidos con el Athletic
El actual capitán del equipo rojiblanco ha recibido, de manos de Óscar de Marcos, anterior capitán del Athletic, un trofeo similar al que ha sido entregado, en los últimos años, al propio De Marcos, Iker Muniain y Markel Susaeta.
Rego: "En casa tenemos que hacernos más duros"
Declaraciones del jugador del Athletic, Alejandro Rego, tras la victoria por 2-1 ante el Betis, en el partido correspondiente a la 29ª jornada de la Liga EA Sports.
El Athletic sufre para ganar al Betis en San Mamés (2-1)
Dani Vivian y Oihan Sancet han marcado para los leones, mientras que Fornals ha acortado distancias a falta de media hora para el final.
El Athletic no ha sido rival para el Barcelona (7-1)
Las rojiblancas han encajado una contundente derrota ante las líderes de la competición, en el partido correspondiente a la 23ª jornada de la Liga F Moeve. Al descanso, el marcador mostraba ya un 4-0 en contra de las leonas. Daniela Agote ha sido la autora del único gol rojiblanco.
Valverde, sobre su adiós: “Era una decisión meditada desde hace tiempo"
La rueda de prensa de Valverde previa a la visita del Betis ha estado centrada en el anuncio de que dejará el Athletic en junio después de diez años como entrenador rojiblanco, a lo largo de tres etapas.
Andoni Iraola: “Ernesto ha tomado su decisión, pero eso no me afecta a mí”
El exjugador del Athletic y actual entrenador del Bournemouth inglés suena como el principal candidato para sustituir a Valverde en el banquillo rojiblanco.
Ernesto Valverde abandonará el Athletic al final de la presente temporada
El entrenador asegura que se trata de una decisión consensuada con el club y madurada "desde hace tiempo".