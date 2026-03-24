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Uriarte anuncia que el Athletic celebrará elecciones el próximo 8 de mayo

El presidente rojiblanco ha comparecido en San Mamés. En primer lugar, ha dado las gracias a Valverde, para a continuación anunciar la fecha electoral y confirmar que se volverá a presentar a los comicios a la espera de rival o rivales. A este respecto, el mandatario rojiblanco ha afirmado que desconoce si habrá alguna otra candidatura.

BILBAO, 24/03/2026.- El presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, ha ofrcio este martes una rueda de prensa para informar sobre el acoso y las amenazas en su domicilio que ha denunciado y sobre el anuncio de Ernesto Valverde de que dejará de ser el entrenador del equipo al finalizar la presente temporada. EFE/ Miguel Toña

Jon Uriarte, presidente del Athletic. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Jon Uriarte Athleticeko presidentearen prentsaurrekoa 2026ko maiatzaren 8rako hauteskundeak deitzeko
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EITB

Última actualización

La Junta Directiva del Athletic, tal y como ha anunciado el presidente, Jon Uriarte, en rueda de prensa, cesará en sus funciones el próximo 29 de marzo, fecha en la que se constituirá una Comisión Gestora que convocará de forma inmediata las elecciones a la Presidencia y al resto de la Junta Directiva para el próximo 8 de mayo.

El presidente del Athletic ha comenzado su comparecencia dando las gracias al entrenador rojiblanco, Ernesto Valverde, para a continuación anunciar la fecha electoral y confirmar que se volverá a presentar a los comicios a la espera de rival o rivales. A este respecto, el mandatario rojiblanco ha afirmado que desconoce si habrá alguna otra candidatura.

Jon Uriarte prentsaurrekoa
18:00 - 20:00
Así ha anunciado Jon Uriarte la fecha de las elecciones del Athletic

El proceso electoral comenzará el 29 de marzo con la publicación de la convocatoria electoral. A partir de esa fecha se abrirá el plazo para que las personas interesadas en presentar candidatura a la Presidencia y a la Junta Directiva puedan iniciar los trámites correspondientes para la obtención de los avales.

Del 9 al 18 de abril (hasta las 18:00 horas) será el plazo para la presentación formal y completa de candidaturas. Antes de las 18:00 horas del 23 de abril la Junta Electoral proclamará las candidaturas válidas.

El 8 de mayo se celebrará la votación, en caso de que se proclame más de una candidatura válida. La jornada electoral tendrá lugar en San Mamés, si bien los socios y socias dispondrán igualmente de la posibilidad de ejercer su derecho al voto mediante correo postal o a través de la plataforma de votación telemática habilitada al efecto.

 

BILBAO, 24/03/2026.- El presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, ha ofrecido este martes una rueda de prensa para informar sobre el acoso y las amenazas en su domicilio que ha denunciado y sobre el anuncio de Ernesto Valverde de que dejará de ser el entrenador del equipo al finalizar la presente temporada. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Uriarte, sobre las amenazas denunciadas: “En ningún momento he dudado de seguir; más bien, lo contrario”

El presidente del Athletic ha confesado que no es "plato de buen gusto que, en más de una ocasión, hayan ido varias personas medio encapuchadas a su casa para amenazarle, así como en mitad de la calle", algo que ha comparado con "otras épocas muy duras vividas en el pasado" en Euskal Herria.

Sin embargo, Uriarte ha restado drama a la situación: "Tampoco me voy a echar a llorar, mi vida sigue siendo igual, no he cambiado mis hábitos personales, pero la verdad es que no es plato de buen gusto. Vienes aquí, con toda la ilusión, a trabajar para algo que amas, como es el Athletic, con unos sacrificios brutales, y creo que algo así no es de recibo".

Jon Uriarte, presidente del Athletic

Que haya otro candidato tiene cosas positivas y negativas

En cuanto al proceso electoral, el actual presidente del Athletic ha señalado que el que haya otro candidato tiene "cosas positivas y negativas". "La positiva es que da alternativas a los socios a poder elegir las personas que van a gestionar el club en los siguientes cuatro años. A todo el mundo le gusta", ha apuntado. Aunque ha explicado que si las elecciones están mal llevadas "tiene un efecto negativo en el club". "Genera división, puede llegar a generar conflicto, guerras, como se han dado en otros procesos electorales", ha matizado.

Por último, Uriarte ha analizado el estado de salud del club, que describe como "muy bueno", con un patrimonio "súper sólido" y "sin deudas", con una cuenta de pérdidas y una cuenta de resultados que está "en verde".

Jon Uriarte, sobre las amenazas que ha recibido: “En ningún momento he dudado de seguir; más bien, lo contrario”
Así ha anunciado Jon Uriarte la fecha de las elecciones del Athletic
Fútbol Jon Uriarte Athletic Club San Mamés

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