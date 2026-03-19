FIFAko ordezkari teknikoak San Mamesen izan dira, 2030eko Munduko Txapelketari begira
Teknikariak, Bilboko futbol zelaian, egiaztatu dute Munduko Kopako partidak jasotzeko baldintzak betetzen dituela.
Manuel Gonzalez Etura Athleticeko jokalari ohia zendu da, 93 urte zituela
Athleticek besoko beltza eramango du haren omenez igandean, Betisen aurka. Hileta elizkizuna Deustuko San Felicisimo parrokian izango da, astelehenean, 19:00etan.
Iñigo Lekue: "42 puntu lortzea da epe laburrean dugun helburua"
Iñigo Lekue Athleticeko jokalariak prentsaurrekoa egin du, taldearen egoera, etorkizuna eta denboraldi honetako helburuak aztertzeko.
Iñaki Williams, Ghanako deialdian, Munduko Txapelketaren aurreko azken zerrendan
Talde afrikarrak Austria bisitatuko du, Vienan, datorren ostiralean, hilak 27, eta Alemania, Stuttgarten, astelehenean, hilak 30.
Athleticek markagailua irauli eta Madril CFF garaitu du (4-1)
Athleticek hiru puntu garrantzitsu eskuratu ditu, Lezaman Madril CFF taldea 4-1 menderatuta. Bisitariek hartu dute aurera markagailkuan, Angela Sosak erdietsitako gol olinpiko baten bidez; alabaina, zuri-gorriek, emaitza irauli dute Sara Ortega, Jone Amezaga, Leire Baños eta Ane Azkonaren golei esker.
Sancet: "Ezin gara hain behera etorri aurkako bigarren gol baten ostean"
Athleticek 3-0 galdu du Gironaren aurka larunbat honetan, Montilivin jokatu den EA Sports Ligako 28. jardunaldiko partida. Gironaren bigarren gola jaso ostean, partida hautsi egin da, eta porrot horrekin Athletic are gehiago urrundu da Europako postuetatik.
Ruiz de Galarreta: "Hiru puntuak bai ala bai lortu behar ditugu geldialdiaren aurretik"
Valverderen taldeak porrot mingarria jaso du Gironaren aurka, Hugo Rincon, Azzedine Ounahi eta Claudio Echeverriren golekin 3-0 galduta. Horrez gain, Athletic are gehiago urrundu da Europako postuetatik.
Europako postuak urrutiago ditu Athleticek Gironaren aurka galdu ostean (3-0)
Valverderen taldeak porrot mingarria jaso du Gironaren aurka, Hugo Rincon, Azzedine Ounahi eta Claudio Echeverriren golekin 3-0 galduta. 35 punturekin, Europako postuak urrutiago ditu orain talde zuri-gorriak.
Valverde: "Bihar aurrerapauso bat emateko aukera paregabea dugu"
Athleticeko entrenatzailea EA Sports Ligako 28. jardunaldian Gironaren aurka jokatuko duten partidaz aritu da. Horren arabera, Gironari etxean irabaztea zaila izango da, baina proba hori gainditzea dute helburu.
Maroan Sannadi: "Oso pozik nago, bueltan egoteak sentsazio ona ematen dit"
Maroan Sannadi Athleticeko jokalaria bueltan da, belauneko lesioa osaturik du eta. Nola sentitzen den azaldu du prentsaurrekoan.