Una delegación técnica de la FIFA visita San Mamés, de cara al Mundial de 2030
Las y los técnicos han estado en el estadio bilbaíno para verificar que la infraestructura, los accesos y la logística cumplen con las exigencias marcadas para albergar partidos del Campeonato del Mundo de dentro de cuatro años.
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El centrocampista de Sestao ha fallecido a los 93 años. El Athletic llevará brazalete negro en su honor el domingo ante el Betis, un día antes de su funeral en la iglesia parroquial de San Felicísimo de Deusto.
Iñigo Lekue: "El objetivo a corto plazo es alcanzar los 42 puntos"
El jugador del Athletic Iñigo Lekue ha comparecido en rueda de prensa para analizar la situación del equipo, su futuro y los objetivos de esta temporada.
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El conjunto africano visitará a Austria en Viena el próximo viernes 27 y a Alemania en Stuttgart el lunes 30.
El Athletic remonta para derrotar al Madrid CFF (4-1)
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Sancet: "No nos podemos venir tan abajo después de un segundo gol en contra"
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