Mundial de 2030
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Una delegación técnica de la FIFA visita San Mamés, de cara al Mundial de 2030

FIFA San Mames
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: FIFAko ordezkari teknikoak San Mamesen izan dira, 2030eko Munduko Txapelketari begira
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EITB

Última actualización

Las y los técnicos han estado en el estadio bilbaíno para verificar que la infraestructura, los accesos y la logística cumplen con las exigencias marcadas para albergar partidos del Campeonato del Mundo de dentro de cuatro años.

Mundial de fútbol Fútbol San Mamés Athletic Club

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