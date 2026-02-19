Athletic-Elx
Valverde: "Ez dugu sailkapenean ez gora ez behera begiratzen, gure buruari begira gaude"

GRAFCAV032. LEZAMA (BIZKAIA), 19/02/2026.-El entrenador del Athletic de Bilbao Ernesto Valverde en rueda de prensa previa al partido de mañana, entre el Athletic Club y Elche, que se miden en San Mamés en el duelo que abre la vigésimoquinta jornada de LaLiga EA Sports y enfrentará la tendencia al alza de los rojiblancos, con 7 puntos sumados de últimos 9, y la claramente a la baja de los franjiverdes, que no conocen la victoria en 2026.EFE/Luis Tejido
Ernesto Valverde Athleticeko entrenatzailea. Argazkia: EFE
E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Entrenatzaile zuri-gorriak baieztatu duenez, Dani Vivian jokatzeko prest izango da, giharretako arazo batengatik azken sei neurketa galdu ostean. Mikel Jauregizar, ordea, ezin izango du zelairatu, igandean Carlos Tartieren min hartu ondoren.

Futbola Athletic Club Lezamako kirol instalazioak EA Sports Liga Nico Williams Ernesto Valverde

