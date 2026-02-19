Valverde: "Ez dugu sailkapenean ez gora ez behera begiratzen, gure buruari begira gaude"
Entrenatzaile zuri-gorriak baieztatu duenez, Dani Vivian jokatzeko prest izango da, giharretako arazo batengatik azken sei neurketa galdu ostean. Mikel Jauregizar, ordea, ezin izango du zelairatu, igandean Carlos Tartieren min hartu ondoren.
Ane Campos, berriro Ipuruan, Eibar-Athletic derbian: “Partida gogorra izango da, xehetasunek erabakiko dute”
Aurrelari gipuzkoarrak, lehen itzulian, gol bat egin zion bere talde ohiari; orain, aurrenekoz jokatuko du aurkari gisa Eibarren estadioan. Camposek EITBrekin hitz egin du, derbia aztergai; igandean izango da, 12:00etan, eta kirolakeitb.eus-ek eta ETB2k zuzenean emango dute.
Unai Egiluz, Athleticeko jokalaria: "Taldearekin itzultzeko prest nago"
Unai Egiluz Athleticeko jokalaria gaur itzuli da entrenamenduetara, lesio luze baten ostean. Oso pozik agertu da prentsaurrekoan, lanerako gogoz.
Nico Williams baja izango da datozen jardunaldietan; Jauregizarren lesioa, berriz, ez da larria
Talde zuri-gorriak argitaratutako mediku-txostenaren arabera, Williamsek kanpoko espezialista batekin landuko du pubalgia. Jauregizarren kasuan, berriz, egindako probekin ikusi dute ez duela lesio larririk, ez belauneko lotailuan, ezta meniskoan ere.
Valverde: "Nico ez dago % 100ean, eta hori arazo bat da berarentzat eta guretzat"
Athleticeko entrenatzaileak Williams anai txikiak dituen arazo fisikoei buruz hitz egin du.
Oihan Sancet: "Badakigu hiru puntuak lortzea zein zaila den eta oso pozik gaude"
Valverderen taldeak Oviedoren etxean lortutako garaipen garrantzitsua izan du hizpide Athleticeko jokalariak (1-2).
Athleticek markagailua irauli du Oviedoren aurka, eta Ligan gora begira jarri da (1-2)
Ilyas Chairak Asturiasko taldea aurreratu du lehenengo zatian; bigarrenean, Athleticek hobera egin du, Mikel Jauregizarrek gol ederra sartu du 1-1ekoa jartzeko, eta Oihan Sancetek, penaltiz, 1-2koa egin du. Jauregizar lesionatu egin da gola sartu duen jokaldian.
Oguiza: "Astean zehar partida asko izan ditugu, eta hori azkenean igarri egiten da"
Irene Oguiza Athleticeko jokalariaren adierazpenak, F Ligako 20. jardunaldiko Realaren aurkako derbia 0-2 galdu ondoren.
Valverde: "Ez dago kexatzeko astirik, Oviedorako prest egon behar dugu"
Athletic Clubeko entrenatzaileak Oviedoren aurka EA Sports Ligako 24. jardunaldian jokatuko duten partidaz hitz egin du.
FIFAk zerrenda beltzetik atera du Athletic
Horrela, Erregistroa Debekatzeko Zerrendatik ateratzeko eskatzen diren baldintzak betetzen dituela baieztatu du.