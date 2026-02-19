Valverde: "No miramos ni arriba ni abajo, nos fijamos en nosotros"
El entrenador rojiblanco ha confirmado que recupera para esta cita a Dani Vivian, baja los seis últimos partidos por un problema muscular, y que no podrá contar con Mikel Jauregizar, lesionado el pasado domingo en el Carlos Tartiere.
Ane Campos vuelve a Ipurua, en el derbi Eibar-Athletic: “Tendremos que controlar su juego directo”
La delantera guipuzcoana, que, en la primera vuelta, le hizo un gol a su exequipo, va a jugar por primera vez como rival en el estadio en el que recuperó su “esencia”. Campos ha hablado con EITB sobre el derbi, que será emitido, este domingo, por kirolakeitb.eus y por ETB2, desde las 12:00 horas.
Unai Egiluz, jugador del Athletic: "Mi sueño es jugar en San Mamés"
El jugador del Athletic Club Unai Egiluz ha vuelto este miércoles a los entrenamientos, tras una larga lesión. Se ha mostrado muy contento en rueda de prensa, con ganas de trabajar.
Nico Williams será baja las próximas jornadas, mientras que la lesión de Jauregizar no reviste gravedad
Según el parte médico publicado por el club rojiblanco, Williams será tratado por un especialista externo para tratar su pubalgia. En el caso de Jauregizar, descartan lesiones severas tanto ligamentosas como meniscales.
Valverde: "Nico no está al 100 %, y eso es un problema para él y para nosotros"
El entrenador del Athletic se ha referido a los problemas físicos que arrastra el menor de los Williams y que le están impidiendo jugar con regularidad.
Aymeric Laporte: "Contentos por el resultado, hay que seguir sumando"
El jugador del Athletic se ha referido a la importante victoria que los de Valverde han cosechado en casa del Oviedo (1-2).
El Athletic remonta ante el Real Oviedo y busca mirar hacia arriba en la Liga (1-2)
Ilyas Chaira ha adelantado al equipo asturiano en la primera parte, en la que el Athletic no ha jugado bien, pero, en el segundo tiempo, un gran gol de Mikel Jauregizar, que se ha lesionado en esa jugada, y un tanto de penalti de Oihan Sancet han dado la vuelta al marcador.
Oguiza: "Hemos tenido un mes muy duro, con mucho partidos entre semana"
Declaraciones de la jugadora del Athletic Irene Oguiza tras la derrota por 0-2 ante la Real Sociedad en el derbi correspondiente a la 20ª jornada de la Liga F.
Valverde: "No hay tiempo para lamentarse, hay que estar listos para Oviedo"
El entrenador del Athletic Club ha hablado sobre el partido que disputarán contra el Oviedo en la 24ª jornada de LaLiga EA Sports.
La FIFA saca al Athletic de su lista negra
Así, confirma que cumple los requisitos exigidos para salir de la Lista de Prohibición de Registro.