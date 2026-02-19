Athletic-Elche
Valverde: "No miramos ni arriba ni abajo, nos fijamos en nosotros"

GRAFCAV032. LEZAMA (BIZKAIA), 19/02/2026.-El entrenador del Athletic de Bilbao Ernesto Valverde en rueda de prensa previa al partido de mañana, entre el Athletic Club y Elche, que se miden en San Mamés en el duelo que abre la vigésimoquinta jornada de LaLiga EA Sports y enfrentará la tendencia al alza de los rojiblancos, con 7 puntos sumados de últimos 9, y la claramente a la baja de los franjiverdes, que no conocen la victoria en 2026.EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Ernesto Valverderen prentsaurrekoa Athletic-Elx LaLiga EA Sports partidaren atarian
author image

E. L. H. | EITB

Última actualización

El entrenador rojiblanco ha confirmado que recupera para esta cita a Dani Vivian, baja los seis últimos partidos por un problema muscular, y que no podrá contar con Mikel Jauregizar, lesionado el pasado domingo en el Carlos Tartiere.

