MOEVE F LIGA

Ane Campos, berriro Ipuruan, Eibar-Athletic derbian: “Partida gogorra izango da, xehetasunek erabakiko dute”

Ane Campos (Athletic)
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Aurrelari gipuzkoarrak, lehen itzulian, gol bat egin zion bere talde ohiari; orain, aurrenekoz jokatuko du aurkari gisa Eibarren estadioan. Camposek EITBrekin hitz egin du, derbia aztergai; igandean izango da, 12:00etan, eta kirolakeitb.eus-ek eta ETB2k zuzenean emango dute.

Moeve F Liga Emakume kirolariak Ipurua zelaia SD Eibar Athletic Club Euskal Derbia

