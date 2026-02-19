Liga F Moeve
Ane Campos vuelve a Ipurua, en el derbi Eibar-Athletic: “Tendremos que controlar su juego directo”

Ane Campos (Athletic)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ane Campos, berriro Ipuruan, Eibar-Athletic derbian: “Partida gogorra izango da, xehetasunek erabakiko dute”
EITB

La delantera guipuzcoana, que, en la primera vuelta, le hizo un gol a su exequipo, va a jugar por primera vez como rival en el estadio en el que recuperó su “esencia”. Campos ha hablado con EITB sobre el derbi, que será emitido, este domingo, por kirolakeitb.eus y por ETB2, desde las 12:00 horas.

Liga F Moeve Mujeres deportistas Estadio Ipurua SD Eibar Athletic Club Derbi Vasco

