Unai Egiluz, Athleticeko jokalaria: "Taldearekin itzultzeko prest nago"

18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Unai Egiluz Athleticeko jokalaria gaur itzuli da entrenamenduetara, lesio luze baten ostean. Oso pozik agertu da prentsaurrekoan, lanerako gogoz.

Athletic Club

