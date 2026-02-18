Unai Egiluz, jugador del Athletic: "Mi sueño es jugar en San Mamés"
El jugador del Athletic Club Unai Egiluz ha vuelto este miércoles a los entrenamientos, tras una larga lesión. Se ha mostrado muy contento en rueda de prensa, con ganas de trabajar.
Nico Williams será baja las próximas jornadas, mientras que la lesión de Jauregizar no reviste gravedad
Según el parte médico publicado por el club rojiblanco, Williams será tratado por un especialista externo para tratar su pubalgia. En el caso de Jauregizar, descartan lesiones severas tanto ligamentosas como meniscales.
Valverde: "Nico no está al 100 %, y eso es un problema para él y para nosotros"
El entrenador del Athletic se ha referido a los problemas físicos que arrastra el menor de los Williams y que le están impidiendo jugar con regularidad.
Aymeric Laporte: "Contentos por el resultado, hay que seguir sumando"
El jugador del Athletic se ha referido a la importante victoria que los de Valverde han cosechado en casa del Oviedo (1-2).
El Athletic remonta ante el Real Oviedo y busca mirar hacia arriba en la Liga (1-2)
Ilyas Chaira ha adelantado al equipo asturiano en la primera parte, en la que el Athletic no ha jugado bien, pero, en el segundo tiempo, un gran gol de Mikel Jauregizar, que se ha lesionado en esa jugada, y un tanto de penalti de Oihan Sancet han dado la vuelta al marcador.
Oguiza: "Hemos tenido un mes muy duro, con mucho partidos entre semana"
Declaraciones de la jugadora del Athletic Irene Oguiza tras la derrota por 0-2 ante la Real Sociedad en el derbi correspondiente a la 20ª jornada de la Liga F.
Valverde: "No hay tiempo para lamentarse, hay que estar listos para Oviedo"
El entrenador del Athletic Club ha hablado sobre el partido que disputarán contra el Oviedo en la 24ª jornada de LaLiga EA Sports.
La FIFA saca al Athletic de su lista negra
Así, confirma que cumple los requisitos exigidos para salir de la Lista de Prohibición de Registro.
La FIFA incluye en su lista negra al Athletic, que se expone a una sanción que le impediría fichar hasta 2028
El origen de la sanción está en la queja interpuesta equipo mexicano del Pumas ante la FIFA por la forma en la que el club de Ibaigane repescó al guardameta Álex Padilla. La posible sanción afectaría al equipo masculino durante tres ventanas de fichajes.
Valverde: "Ellos han estado mejor que nosotros, están en un gran momento y hay que reconocerlo"
La Real se ha impuesto por 0-1 al Athletic en el partido de ida de semifinales de Copa del Rey disputado en San Mamés. El conjunto txuri-urdin ha sido muy superior al rojiblanco en este primer asalto e, incluso, ha merecido mayor premio en la Catedral.