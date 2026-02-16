Parte medikoa
Nico Williams baja izango da datozen jardunaldietan; Jauregizarren lesioa, berriz, ez da larria

Talde zuri-gorriak argitaratutako mediku-txostenaren arabera, Williamsek kanpoko espezialista batekin landuko du pubalgia. Jauregizarren kasuan, berriz, egindako probekin ikusi dute ez duela lesio larririk, ez belauneko lotailuan, ezta meniskoan ere.

Nico Williams of Athletic Club looks on during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Levante UD at San Mames on February 8, 2026, in Bilbao, Spain.

Nico Williams. Irudia: Europa Press

Nico Williams Athleticeko jokalariak kanpoko espezialista batekin landuko du duen pubalgia, talde zuri-gorriak astelehen honetan argitaratutako mediku-txostenean aditzera eman duenez. Hori dela eta, baja izango da datozen deialdietan.

Nico azken orduko baja izan zen Carlos Tartiere futbol-zelaian, iragan irailetik pairatzen ari den pubalgiagatik. Iñaki anaiak Oviedoren aurkako partidaren ostean onartu zuen Nicok bere lesioan "bizpahiru atzerapauso" eman dituela azken egunetan.

Horrela, gutxienez Williams anaietako txikiak Elx eta Rayo Vallecanoren aurkako partidak galduko ditu ligan, eta baita Errege Kopako itzulikoa ere Realaren kontra.

Nicok irailaren 7an mina hartu zuen ezker aduktoreko muskulaturan Munduko Txapelketarako sailkatzeko Turkia-Espainia neurketan. Ondorioz, sei partida galdu zituen. Hurrengo geldialdiekin, azkena joan den astean, Williams anaietako gazteena baja izan da beste lau partidatan.

Bestalde, Mikel Jauregizarrek ez duela lesio larririk adierazi du Athleticek. Oviedoren aurkako partidan zelaia utzi behar izan zuen, baina Bermeoko futbolariari egindako proben arabera, ez du ezer larririk, ez lotailuan, ezta meniskoan ere.

Athleticeko jokalariak astelehen honetan hasi dira prestatzen datorren ostiralean San Mamesen Elxen aurka jokatu beharreko norgehiagoka, eta Dani Vivianek igandean, Oviedon, ordezko izan zirenekin batera egin du lan saioa.

Titularrentzako errekuperazio jardunaldi batean Alex Berenguer ere ez da kanpoan ikusi. Nafarra aurreko astean infiltratu zuten berriz ere, artritis traumatikoak eskuineko oineko lehen hatzean eragiten dion mina arintzeko.

 

