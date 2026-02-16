Nico Williams baja izango da datozen jardunaldietan; Jauregizarren lesioa, berriz, ez da larria
Talde zuri-gorriak argitaratutako mediku-txostenaren arabera, Williamsek kanpoko espezialista batekin landuko du pubalgia. Jauregizarren kasuan, berriz, egindako probekin ikusi dute ez duela lesio larririk, ez belauneko lotailuan, ezta meniskoan ere.
Nico Williams Athleticeko jokalariak kanpoko espezialista batekin landuko du duen pubalgia, talde zuri-gorriak astelehen honetan argitaratutako mediku-txostenean aditzera eman duenez. Hori dela eta, baja izango da datozen deialdietan.
Nico azken orduko baja izan zen Carlos Tartiere futbol-zelaian, iragan irailetik pairatzen ari den pubalgiagatik. Iñaki anaiak Oviedoren aurkako partidaren ostean onartu zuen Nicok bere lesioan "bizpahiru atzerapauso" eman dituela azken egunetan.
Horrela, gutxienez Williams anaietako txikiak Elx eta Rayo Vallecanoren aurkako partidak galduko ditu ligan, eta baita Errege Kopako itzulikoa ere Realaren kontra.
Nicok irailaren 7an mina hartu zuen ezker aduktoreko muskulaturan Munduko Txapelketarako sailkatzeko Turkia-Espainia neurketan. Ondorioz, sei partida galdu zituen. Hurrengo geldialdiekin, azkena joan den astean, Williams anaietako gazteena baja izan da beste lau partidatan.
Bestalde, Mikel Jauregizarrek ez duela lesio larririk adierazi du Athleticek. Oviedoren aurkako partidan zelaia utzi behar izan zuen, baina Bermeoko futbolariari egindako proben arabera, ez du ezer larririk, ez lotailuan, ezta meniskoan ere.
Athleticeko jokalariak astelehen honetan hasi dira prestatzen datorren ostiralean San Mamesen Elxen aurka jokatu beharreko norgehiagoka, eta Dani Vivianek igandean, Oviedon, ordezko izan zirenekin batera egin du lan saioa.
Titularrentzako errekuperazio jardunaldi batean Alex Berenguer ere ez da kanpoan ikusi. Nafarra aurreko astean infiltratu zuten berriz ere, artritis traumatikoak eskuineko oineko lehen hatzean eragiten dion mina arintzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Valverde: "Nico ez dago % 100ean, eta hori arazo bat da berarentzat eta guretzat"
Athleticeko entrenatzaileak Williams anai txikiak dituen arazo fisikoei buruz hitz egin du.
Oihan Sancet: "Badakigu hiru puntuak lortzea zein zaila den eta oso pozik gaude"
Valverderen taldeak Oviedoren etxean lortutako garaipen garrantzitsua izan du hizpide Athleticeko jokalariak (1-2).
Athleticek markagailua irauli du Oviedoren aurka, eta Ligan gora begira jarri da (1-2)
Ilyas Chairak Asturiasko taldea aurreratu du lehenengo zatian; bigarrenean, Athleticek hobera egin du, Mikel Jauregizarrek gol ederra sartu du 1-1ekoa jartzeko, eta Oihan Sancetek, penaltiz, 1-2koa egin du. Jauregizar lesionatu egin da gola sartu duen jokaldian.
Oguiza: "Astean zehar partida asko izan ditugu, eta hori azkenean igarri egiten da"
Irene Oguiza Athleticeko jokalariaren adierazpenak, F Ligako 20. jardunaldiko Realaren aurkako derbia 0-2 galdu ondoren.
Valverde: "Ez dago kexatzeko astirik, Oviedorako prest egon behar dugu"
Athletic Clubeko entrenatzaileak Oviedoren aurka EA Sports Ligako 24. jardunaldian jokatuko duten partidaz hitz egin du.
FIFAk zerrenda beltzetik atera du Athletic
Horrela, Erregistroa Debekatzeko Zerrendatik ateratzeko eskatzen diren baldintzak betetzen dituela baieztatu du.
FIFAk Athletic sartu du bere zerrenda beltzean, eta 2028ra arte fitxatzea galaraziko lioke
Jatorria Pumas talde mexikarrak FIFAri helarazitako kexa batean dago, haien ustez, bilbotarrek ez zutelako zuzen jokatu Padilla atezaina berreskuratzeko prozesuan. Balizko zigorrak fitxaketak egin ahal izateko hiru leiho barne hartuko lituzke.
Valverde: "Guk baino baino hobeto jokatu dute, joko puntu bikainean daude eta aitortu beharra dago"
Realak 0-1 irabazi dio Athletici San Mamesen jokatu den Errege Kopako finalerdietako joaneko partida. Talde txuri-urdina zuri-gorria baino askoz hobeto ibili da kanporaketako lehen norgehiagokan, eta sari handiagoa ere merezi izan du Katedralean.
Gorka Iraizoz: "Kanporaketa berdinduta ikusten dut; bi taldeak daude indartsu eta ilusio handiz"
Athleticeko atezain ohiak Kopako hiru final jokatu zituen talde zuri-gorriarekin, 2009an, 2012an eta 2015ean; EITB harekin izan da, Bizkaiko taldeak eta Realak jokoan izango duten finalerdia hizpide.