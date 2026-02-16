Nico Williams será baja las próximas jornadas, mientras que la lesión de Jauregizar no reviste gravedad
El jugador del Athletic Club Nico Williams ha comenzado un tratamiento con un especialista externo para tratar su pubalgia, con un trabajo específico por el que, a la espera de su evolución, causará baja en próximas convocatorias, tal y como ha explicado el club rojiblanco en una nota publicada en su web este lunes.
El extremo internacional fue baja de última hora en el encuentro del Carlos Tartiere al resentirse de la pubalgia que le afecta de manera más aguda desde el pasado septiembre y sobre la que su hermano Iñaki comentó tras el partido frente al Oviedo que Nico había dado "dos o tres pasos atrás" en los últimos días.
Así, como mínimo, el pequeño de los Williams se perderá los duelos ligueros ante Elche y Rayo Vallecano y la vuelta de Copa del Rey ante la Real Sociedad.
Nico sufrió el pasado 7 de septiembre una lesión moderada en la musculatura aductora izquierda durante el partido Turquía-España de clasificación para el Mundial que en primera instancia le hizo perderse seis partidos. Con la posteriores recaídas, la última la pasada semana, el menor de los Williams fue baja en otros cuatro partidos.
Por otro lado, según el mismo parte, se descartan lesiones graves ligamentosas como meniscales en el caso de Mikel Jauregizar, tras haber sido sustituído en el encuentro ante el Oviedo. El Athletic se remite a las pruebas realizadas al futbolista de Bermeo.
La plantilla del Athletic ha empezado este lunes a preparar el partido del próximo viernes en San Mamés frente al Elche con Dani Vivian trabajando en el exterior con los que fueron suplentes el domingo en Oviedo.
En una jornada de recuperación para los titulares tampoco se ha visto en el exterior a Alex Berenguer. El navarro volvió a ser infiltrado la pasada semana para mitigar el dolor que le provoca una artritis traumática en el primer dedo del pie derecho y que le ha hecho perderse los cuatro últimos partidos.
