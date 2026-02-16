Nico Williams será baja las próximas jornadas, mientras que la lesión de Jauregizar no reviste gravedad

El jugador del Athletic Club Nico Williams ha comenzado un tratamiento con un especialista externo para tratar su pubalgia, con un trabajo específico por el que, a la espera de su evolución, causará baja en próximas convocatorias, tal y como ha explicado el club rojiblanco en una nota publicada en su web este lunes.

El extremo internacional fue baja de última hora en el encuentro del Carlos Tartiere al resentirse de la pubalgia que le afecta de manera más aguda desde el pasado septiembre y sobre la que su hermano Iñaki comentó tras el partido frente al Oviedo que Nico había dado "dos o tres pasos atrás" en los últimos días.

Así, como mínimo, el pequeño de los Williams se perderá los duelos ligueros ante Elche y Rayo Vallecano y la vuelta de Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Nico sufrió el pasado 7 de septiembre una lesión moderada en la musculatura aductora izquierda durante el partido Turquía-España de clasificación para el Mundial que en primera instancia le hizo perderse seis partidos. Con la posteriores recaídas, la última la pasada semana, el menor de los Williams fue baja en otros cuatro partidos.