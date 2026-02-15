Athleticek markagailua irauli du Oviedoren aurka, eta Ligan gora begira jarri da (1-2)
Ilyas Chairak Asturiasko taldea aurreratu du lehenengo zatian; bigarrenean, Athleticek hobera egin du, Mikel Jauregizarrek gol ederra sartu du 1-1ekoa jartzeko, eta Oihan Sancetek, penaltiz, 1-2koa egin du. Jauregizar lesionatu egin da gola sartu duen jokaldian.
Athleticek Real Oviedo menderatu du, 1-2, Carlos Tartieren, 2025-2026 denboraldiko EA Sports Ligako hogeita laugarren jardunaldian, igande arratsaldean. Ilyas Chairak aurretik jarri du Real Oviedo, 30. minutuan, Mikel Jauregizarrek sartu du 1-1ekoa, 58.ean, eta Oihan Sancetek, penaltiz, 71.ean, 1-2ko gola egin du. Garaipen hori lortuta, Athleticek 31 puntu daramatza, zazpi azken hiru partidetan, eta sailkapeneko bederatzigarren postura igo da; seigarren tokian dabilen Espanyol lau puntura dute zuri-gorriek, eta hamazortzigarren postuan dagoen Rayo Vallecano, behin-behinean, bederatzi puntura dabil, atzetik.
Athleticek ez du partida ona jokatu, baina balio handiko garaipena eskuratu du. Liga honetan hirugarrenez gailendu da San Mamesetik kanpo, eta nabarmentzekoa da Real Oviedok urritik ez zuela galtzen etxeko talde gisa. Ernesto Valverderen gizonek hiru partida galdu gabe daramatzate jarraian, horietan zazpi puntu erdietsita, eta sailkapenean gora begira egon nahi dute, postu arriskutsuak apur bat urrunago dituztela. Neurketak ekarritako albisterik txarrena Mikel Jauregizarren lesioa izan da; erdilariak 1-1ekoa sartu duen jokaldian hartu du mina.
Real Oviedo vs Athletic (1-2): partidako laburpena
Lehenengo zatian, Athleticek ez du asmatu, berdegunean. Yuri eta Sancet taldean izan direla, Real Oviedo euskal taldea baino gehiago izan da. Etxeko taldeak 30. minutuan egin du partidako lehenengo gola, Ilyas Chairaren bidez; jokaldi horretan, Asturiaseko taldeko futbolaria Valverderen taldearen atzealdea baino azkarrago aritu da, eta Unai Simonek ezin izan du ezer egin gola saihesteko.
Bigarren zatian, Robert Navarro Nico Serranoren ordez zelairatu da, Athleticen erasoko eskuinean. Berehala, 58. minutuan, Mikel Jauregizarrek berdinketako gola sartu du: Bermeoko erdilariak jokaldi ederra egin du, eta, area ertzetik, oso ondo jaurti du, eta baloia Aaronen ateko sareetara bidali. Jokaldi horretan, Jauregizar lesionatu egin da.
Golak konfiantza eman dio Athletici, eta, 71. minutuan, penaltiz, talde zuri-gorriak bigarren gola sartu du. Oihan Sancetek egin du; baloiak David Carmo Real Oviedoko atzelariaren eskua ukitu du, area barruan. Aurretik, bi jokaldi eztabaidagarri izan dira: Paredesen balizko penalti bat, baloia aurretik kanpora irten den erasoko jokaldi batean, eta Iñigo Ruiz de Galarretaren esku bat; epaileak ez dio txartelik atera eibartarrari, eta Athleticeko erdilariak bazuen bat.
Bizkaiko taldeak, hala, aldeko markagailuari eutsi dio, eta garaipena eskuratu du; azken bi jardunaldietan, beste horrenbeste garaipen poltsikoratu ditu Athleticek.
Fitxa teknikoa
1 – Real Oviedo: Aaron Escandell; Nacho Vidal (Lucas, 81. min), Bailly, Carmo, Javi Lopez; Sibo (Fonseca, 65. min), Colombatto (Fores, 81. min); Hassan (Thiago Fernandez, 56. min), Reina (Santi Cazorla, 65. min), Ilyas Chaira; Fede Viñas.
2 – Athletic: Unai Simon; Gorosabel (Areso, 66. min), Paredes, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta (Vesga, 66. min), Jauregizar (Rego, 61. min); Nico Serrano (Robert Navarro, 46. min), Sancet (Unai Gomez, 90. min), Iñaki Williams; Guruzeta.
Epailea: Busquets Ferrer (Balearretako Batzordea). Real Oviedoko Colombatto, Carmo eta Thiago Fernandez, eta Athleticeko Ruiz de Galarreta, Guruzeta eta Rego, zigortu ditu, txartel horia aterata.
Golak: 1-0, 30. min: Ilyas Chaira. 1-1, 58. min: Jauregizar; 1-2, 71. min: Sancet, penaltiz.
Nabarmentzekoa: 25.255 zale izan dira Carlos Tartieren; 2.000 bat, Athleticeko zaleak.
