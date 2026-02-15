Oviedo vs Athletic (1-2)
Oihan Sancet: "Badakigu hiru puntuak lortzea zein zaila den eta oso pozik gaude"

Oihan Sancet jugador del Athletic
18:00 - 20:00

Oihan Sancet, Athleticeko jokalaria

EITB

Valverderen taldeak Oviedoren etxean lortutako garaipen garrantzitsua izan du hizpide Athleticeko jokalariak (1-2).

Futbola Athletic Club EA Sports Liga

