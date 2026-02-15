Oviedo vs. Athletic (1-2)
Aymeric Laporte: "Contentos por el resultado, hay que seguir sumando"

Aymeric Laporte jugador del Athletic
18:00 - 20:00
Aymeric Laporte, jugador del Athletic
Euskaraz irakurri: Oihan Sancet: "Badakigu hiru puntuak lortzea zein zaila den eta oso pozik gaude"
EITB

El jugador del Athletic se ha referido a la importante victoria que los de Valverde han cosechado en casa del Oviedo (1-2).

Fútbol Athletic Club LaLiga EA Sports

