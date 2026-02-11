Errege Kopa
Gorka Iraizoz: "Kanporaketa berdinduta ikusten dut; bi taldeak daude indartsu eta ilusio handiz"

Gorka Iraizoz, Athleticeko atezain ohia
Athleticeko atezain ohiak Kopako hiru final jokatu zituen talde zuri-gorriarekin, 2009an, 2012an eta 2015ean; EITB harekin izan da, Bizkaiko taldeak eta Realak jokoan izango duten finalerdia hizpide.

