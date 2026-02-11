Copa del Rey
Gorka Iraizoz: "Los dos equipos estarán muy centrados en estar muy ordenados y efectivos defensivamente"

Euskaraz irakurri: Gorka Iraizoz: "Kanporaketa berdinduta ikusten dut; bi taldeak daude indartsu eta ilusio handiz"
author image

El exportero del Athletic disputó tres finales de Copa con el equipo rojiblanco, en 2009, 2012 y 2015; EITB ha hablado con él sobre la semifinal que van a disputar el cuadro vizcaíno y la Real Sociedad.

