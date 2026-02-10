KLUBA UTZI DU

Itxaso Uriartek Athletic utzi du, taldean bost denboraldi eman ondoren

Erdilari gasteiztarrak 80 partida jokatu ditu Bilboko taldean; Realetik ailegatu zen bertara, 2021ean.

Itxaso Uriarte (Athletic).
Itxaso Uriarte Athleticeko jokalaria; Argazkia: Europa Press
E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Athleticek iragarri du Itxaso Uriarte erdilariak Bilboko taldea utzi duela, elastiko zuri-gorriarekin bost denboraldi eta 80 partidako ziklo bati amaiera emanez.

Uriarte, 34 urtekoa bera, 2021-2022 denboraldian ailegatu zen Lezamara, Realetik. Lehenengo hiru denboraldietan paper protagonista izan ondoren, azkeneko bi denboraldi ia osoak jokatu ezinik eman ditu, eskuineko belaunean izandako lesioaren ondorioz.

Jokalari gasteiztarrak 2024ko irailean jokatu zuen azkeneko partida ofiziala, denboraldi hartako lehenengo jardunaldian; orduan, Athleticek Levanteren aurka jokatu zuen Buñolen, eta, ondoren, bi aldiz pasatu zen ebakuntza-gelatik menisko-ebaketa bat jasan zuen artikulazioan beste ebakuntzak jasateko.

Uriarte omendua izanen da igandean jokatuko den derbian, Athletic eta Realaren artean, Lezaman, 12:00etan, F Moeve Ligarko 22. jardunaldian. Partida zuzenean emanen da, kirolakeitb.eus eta ETB2ren bitartez.

Moeve F Liga Emakume kirolariak Athletic Club

